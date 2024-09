I leoni di Sicilia, 2^ puntata: riassunto, streaming, dove vedere la replica

Dove rivedere la 2^ puntata della fiction di Rai1

Puntata ricca di colpi di scena quella appena andata in onda della serie tv I leoni di Sicilia. L’attrazione tra Vincenzo Florio (Michele Riondino) e Giulia Portalupi (Miriam Leone) è scoppiata, incurante dei canoni dell’epoca e dell’etichetta, non sono mancati però i problemi per la coppia. Prima del riassunto della 2^ puntata ecco dove rivedere la fiction: su RaiPlay è possibile recuperare l’episodio completo ed è disponibile anche lo streaming in diretta. Al momento non sono previste repliche in palinsesto, ma potrebbero essere inserite prossimamente.



Riassunto seconda puntata I leoni di Sicilia

Nella puntata di ieri della serie tv di Rai1, dopo quanto successo nel precedente episodio, Vincenzo Florio è entrato in affari con la famiglia di Giulia Portalupi e ha iniziato un corteggiamento serrato alla ragazza, che inizialmente lo ha rifiutato, dopo che lui le ha dichiarato che non la sposerà mai. Intanto Vincenzo assume il cugino e si vendica anche di Isabella, che lo aveva rifiutato per via delle sue origini borghesi. Intanto spinta dal fratello minore, e dai sentimenti nei confronti del commerciante, Giulia decide di concedersi a Florio, pur rischiando di essere soltanto la sua amante. Quando la famiglia di Giulia scopre l’accaduto, medita di mandarla in convento o rispedirla a Milano. A qual punto il personaggio interpretato da Michele Riondino le propone di mantenerla e andare a vivere in uno dei suoi appartamenti e lei accetta pur scontrandosi con la sua famiglia. Presto Giulia resta incinta, Florio la lascia e lei è pronta per essere mandata a Genova.

Seconda puntata serie tv Rai1: cosa succede

Nel frattempo la ricerca di Giuseppina di una moglie nobile per il figlio prosegue, mentre nella 2^ puntata della serie tv l’emergenza colera blocca la nave sulla quale doveva partire Giulia Portalupi. Dietro il divieto di salpare in realtà c’era proprio un gesto estremo di Vincenzo Florio, che non riesce a stare senza la ragazza. Giuseppina trova una pretendente perfetta per il figlio, vedova e nobile, la donna però chiede a Vincenzo di chiudere la relazione con Giulia. Una condizione che Florio non riesce a rispettare, decide così di mandare a monte il matrimonio, piomba in casa Portalupi pronto per riconquistare Giulia. I due tornano insieme e questa volta il commerciante le promette che la sposerà nel caso in cui il figlio che porta in grembo sia un maschio, il destino però donerà una figlia femmina alla coppia. I mesi passano, Giulia resta di nuovo incinta e partorisce una femmina, questa volta Vincenzo mette al primo posto i sentimenti e fa alla compagna la proposta di matrimonio. Nel frattempo gli affari dei Florio vanno sempre meglio, si espandono in ogni campo e Vincenzo ha la Sicilia in mano.