Miriam Leone, rivelazione su I leoni di Sicilia: “Giulia darà scandalo”

Miriam Leone svela: “Giulia Portalupi è in conflitto con la società”

Entrata in punta dei piedi nella prima puntata della serie tv I leoni di Sicilia, Giulia Portalupi (Miriam Leone) sarà protagonista assoluta del secondo episodio di questa sera della fiction tratta dal romanzo di Stefania Auci. Il personaggio della borghese milanese rivoluzionerà il ruolo della donna nella società dell’800 e il concetto stesso di amore. In un’intervista rilasciata su sorrisi.com, sito del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha infatti raccontato sul suo personaggio:

“È una donna in conflitto con la società patriarcale dell’epoca, che si ribella alle imposizioni della società e della famiglia per amore”.

Ha poi aggiunto che deciderà di vivere la vita che vuole e lo farà, non soltanto per amore di Vincenzo Florio, ma anche per amore di se stessa.



I leoni di Sicilia: Giulia perseguitata dallo stigma sociale

Un racconto accorato quello di Miriam Leone, legatissima al personaggio di Giulia Portalupi nella serie tv diretta da Paolo Genovese, I leoni di Sicilia. Non ha nascosto infatti di aver regalato il romanzo di Stefania Auci alla madre e alla zia “perchè racconta la loro storia”. Ha proseguito anticipando sul personaggio che interpreta nella fiction in quattro puntate di Rai1:

“Sceglie qual è la sua vita, quella che vuole vivere, nonostante lo stigma sociale degli altri, perchè dà scandalo scegliendo questa via e quindi è una grande ribelle”.

Ha poi proseguito sottolineando:

“Giulia è un’eroina romantica, che farà la storia senza passare alla storia, quindi è bello che ci sia ne I leoni di Sicilia un personaggio così affascinante”.

I leoni di Sicilia: l’attrice protagonista lancia un messaggio alle donne

Ha voluto lanciare un messaggio di emancipazione, Miriam Leone che ha sottolineato, riguardo alla questione femminile trattata nella fiction I leoni di Sicilia: “È chiaramente la questione di carcere che vivevano le donne all’epoca e che oggi vivono in tanti contesti purtroppo”. Giulia Portalupi però insegnerà alle donne la strada verso la felicità e sarà fondamentale anche nella vita di Vincenzo, lo aiuterà infatti a intraprendere un percorso di cambiamento. Nella puntata in onda questa sera i telespettatori vedranno nascere il loro amore, ma la coppia dovrà affrontare un primo ostacolo che rischierà di separare le loro strade per sempre. L’appuntamento perciò con le altalene sentimentali di Vincenzo Florio e Giulia Portalupi nella serie tv I leoni di Sicilia è per questa sera alle 21.20 su Rai1.