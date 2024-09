Sempre al tuo fianco, trama 2^ puntata: Massimo scopre la relazione di Sara

La seconda puntata della serie tv con Ambra Angiolini

Grande attesa per la 2^ puntata della serie tv Sempre al tuo fianco con protagonista Ambra Angiolini. La fiction, partita la scorsa settimana e rimasta ferma per due anni dopo le riprese, ha fatto conoscere ai telespettatori Sara Nobili, una vulcanologa che, dopo la separazione dal marito Massimo, sindaco di Stromboli, ha deciso di trasferirsi a Roma, lasciando la figlia in Sicilia. La vita complicata del personaggio, alle prese con forti problemi famigliari e un rapporto difficile con la figlia, si è intrecciata con i casi complicati che la Protezione civile ha dovuto affrontare nel corso della prima puntata. Nei due nuovi episodi, intitolati “Cuori in affanno” ed “Emergenza in famiglia”, in onda domenica 22 settembre, non mancheranno i colpi di scena.



Sempre al tuo fianco: anticipazioni puntata 22 settembre

Dopo quanto accaduto nel corso della prima puntata della serie tv (qui le anticipazioni su trama e cast) con il gruppo di ragazzi dispersi sui Monti Sibillini e la frana che ha provocato numerose vittime, nella prossima puntata della serie tv con protagonista Ambra Angiolini, il personaggio di Sara dovrà affrontare altri due casi complicati. Grazie all’aiuto della sua squadra, composta interamente da uomini, riuscirà a far fronte alle richieste d’aiuto arrivate alla Protezione Civile. Al centro della seconda puntata ci saranno anche le vicende sentimentali complicate della protagonista, separata dal marito e legata al collega, medico virologo, Renato Lussu (Andrea Bosca).

Cosa succede nella 2^ puntata di Sempre al tuo fianco

Le anticipazioni della prossima puntata della fiction di Rai1 svelano che Sara Nobili farà di tutto per dimostrare di essere all’altezza del nuovo incarico e si tufferà nel lavoro, intanto manderà Federico a Stromboli per monitorare lo stato del vulcano. Alloggiando in casa di Massimo e Marina, quest’ultimo finirà però per svelare che Sara ha una relazione con Renato. Questo genererà una serie di discussioni tra i due ex che si interrogheranno sul loro futuro. Presto però Sara e Massimo saranno presi da un’altra emergenza: Marina verrà infatti arrestata. Nella 2^ puntata della serie tv con protagonista Ambra Angiolini, la Protezione Civile sarà messa alla prova e questa volta i problemi coinvolgeranno Canovi, tutta la sua famiglia sarà in pericolo. Intanto l’appuntamento con i casi complicati e le altalene emotive dei protagonisti della nuova fiction della prima rete, Sempre al tuo fianco, è per domenica prossima, 22 settembre, a partire dalle 21.20 su Rai1. Stay tuned!