Stefano De Martino ammette: “Per condurre Affari Tuoi ho studiato per mesi”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 17, 2024 , in Personaggi Tv

La rivelazione del nuovo conduttore di Affari Tuoi

Ha debuttato alla guida del gioco dei pacchi che ha ereditato da Amadeus ormai due settimane fa Stefano De Martino, nuovo volto dell’access primetime di Rai1, dove ogni sera lo vediamo alle prese con la seguitissima trasmissione in onda sette giorni su sette subito dopo l’edizione del telegiornale delle 20.00. E proprio di questa nuova avventura televisiva Stefano ha parlato in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi alla testata RadioCorriereTv, dove ha svelato: “Nei mesi scorsi ho studiato, preso le misure con lo studio e riguardato puntate delle precedenti edizioni, dalle più vecchie alle più recenti. Ho cercato di fare mio questo programma, che da telespettatore mi è sempre piaciuto”. Ha dichiarato inoltre: “Questo programma è un’istituzione con le sue regole e la sua liturgia […] Ho voluto tornare ai pacchi di cartone perchè su di me hanno sempre esercitato un certo fascino”.

Cosa deve avere un concorrente per vincere?

Successivamente a Stefano De Martino è stato chiesto di indicare quali sono, secondo lui, le caratteristiche che un concorrente deve avere per essere vincente ad Affari Tuoi, e a tale domanda ha risposto: “Un equilibrio tra fortuna, intuizione e sorriso. Direi 50% fortuna, 30% intuizione e 20% sorriso”. Nel corso dell’intervista Stefano ha parlato anche del suo primo incontro con il dottore, rivelando che lo considera un po’ il suo preparatore atletico. Ha quindi svelato che il loro primo incontro è andato molto bene e si sono messi subito al lavoro per creare il giusto “filo di comunicazione” per la trasmissione.

Da casa quando seguivo il programma mi piaceva cimentarmi nel gioco e capire quale potesse essere l’offerta del dottore. Mi piacciono i giochi di società dove devi creare una strategia per vincere

ha ammesso inoltre.

Gli ascolti della puntata di Affari Tuoi di ieri sera

Protagonista della puntata di Affari Tuoi trasmessa ieri, lunedì 16 settembre 2024, è stata Liliana, concorrente della Campania. Proveniente da Ercolano, in provincia di Napoli, Liliana è stata affiancata nel gioco dalla sorella Elisabetta, e la fortuna le ha assistite alla grande dato che, rimaste con un pacco azzurro e un pacco da 100.000€, hanno rifiutato un’offerta modesta del dottore scegliendo di rischiare… e il loro coraggio è stato premiato, perché nel pacco c’erano 100.000€! A seguire la trasmissione sono stati esattamente 5milioni 8mila telespettatori, con una media di share del 24.7%.