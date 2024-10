Affari Tuoi: Adriana accetta l’offerta da 32.000€, nel pacco ce ne erano solo 10

Adriana ha accettato la proposta del dottore e ha cambiato pacco

E’ terminata anche questa nuova elettrizzante puntata di Affari Tuoi. E in questa occasione ha giocato Adriana per le Marche. Al suo fianco in questa avventura c’era il figlio. E’ stata senza ombra di dubbio una partita esaltante e pregna di colpi di scena. Cos’è successo? Ad un certo punto Stefano De Martino ha fatto sapere alla concorrente che il dottore ha proposto di cambiare il suo pacco. Quest’ultima, dopo averci pensato molto bene, ha accettato facendo scambio con il concorrente dell’Emilia Romagna, che aveva il pacco 12. La signora ha poi colto la palla al balzo per spiegare di aver deciso di puntare proprio su quel numero per un motivo ben preciso:

“Il 12 è il compleanno di mio suocero che ho perso il giorno in cui è nato mio figlio…Lui nasceva alle 8.30 di sera e alle 5.30 del mattino è morto mio suocero…”

Affari Tuoi: la concorrente ha accettato l’offerta di 32.000€

La scelta della signora Adriana si è rivelata assolutamente azzeccata. Difatti ha subito voluto vedere cosa ci fosse nel pacco appena lasciato scoprendo con grande stupore che c’era solo 1 euro. Da lì a poco il dottore ha fatto tantissime proposte alla signora, ma alla fine quando i pacchi rimasti erano solo tre ha deciso di accettare. Difatti quest’ultima, guardando negli occhi Stefano De Martino, ha rivelato di volersi prendere 32.000€ (la somma esatta per estinguere il suo mutuo), nonostante avesse chiesto più e più volte di volerne 100 mila per abbandonare il gioco:

“Questi soldi servono alla famiglia…Non posso tornare senza soldi Stefano…”

Comunque sia la concorrente ha fatto la scelta più giusta, visto che alla fine della puntata ha scoperto che nel suo pacco c’erano solo 10 euro. Inutile dire che la gioia sua e del figlio è stata incontenibile.

Simpatico botta e risposta tra la concorrente, il dottore e Stefano De Martino

Si segnala che durante la partita ad Affari Tuoi la concorrente Adriana ha più e più volte mostrato la sua simpatica personalità. E in questa occasione c’è anche stato uno sketch improvvisato che ha fatto ridere non poco non solo i presenti in studio, ma anche i numerosi spettatori a casa sintonizzati su Rai Uno. Cos’è successo? Il dottore per bocca del presentatore del game criticato da Alessandro Cecchi Paone ha chiesto alla concorrente se hanno un mutuo e di quanto eventualmente ammonta: “Avete un mutuo?” E quest’ultima ha risposto affermativamente, asserendo che è di 320 mila euro. Un attimo dopo però ecco arrivare il colpo di scena. Difatti quest’ultima ha sorriso di gusto, asserendo di aver semplicemente bluffato: “Non è vero…” Inutile dire che sono tutti scoppiati a ridere e la signora è diventata ben presto l’idolo dei social grazie alla sua innata simpatia.