Affari Tuoi: Alessia vince 30.000€ dopo una partita che sembrava irrecuperabile

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 9, 2024 , in Programmi Tv

Alessia della Calabria protagonista stasera

La sorte ha voluto che fosse Alessia, concorrente della Calabria, la protagonista dell’appuntamento di Affari Tuoi andato in onda su Rai1 oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, come sempre a partire dalle 20.40, ovviamente con la conduzione di Stefano De Martino. Definita da quest’ultimo “la nostra fisioterapista di fiducia”, Alessia è stata affiancata dalla sorella e ha rivelato di provenire da Cosenza, sottolineando di essere originaria precisamente di Rossano, una cittadina sulla costa ionica. “In Calabria abbiamo tutto: il mare e la montagna” ha detto la concorrente, dicendosi fiera di rappresentare la sua regione. Purtroppo, però, la partita non è andata granché bene poiché Alessia e la sorella sono arrivate alla fase finale con diversi pacchi azzurri e pochi pacchi rossi, questi ultimi poi persi tutti tranne uno.

La concorrente calabrese punta ai 30.000€

Dei pacchi rossi rimasti in gioco, il più alto era da 75.000€, seguito dal pacco da 50.000€, ma sia l’uno che l’altro la concorrente della Calabria li ha persi e, scoraggiata, ha commentato: “La partita ormai è finita”. Tuttavia è poi riuscita ad eliminare i vari pacchi azzurri rimasti, tanto da pareggiare la situazione: è così arrivata alla fase decisiva con un pacco azzurro da 200€ e un pacco rosso da 30.000€ e a questo punto del gioco il dottore si è fatto vivo offrendole il cambio del pacco. Prima di ciò, Alessia ha parlato della sua vita, dicendo di avere anche due fratelli. Ha asserito inoltre: “Nella vita mi sono sempre dovuta sudare tutto, la fortuna non mi appartiene…”. Consiglio di Stefano De Martino (sul quale in questi giorni un noto vip ha detto la sua) quando il dottore ha offerto il cambio: “Non fare scelte azzardate…”.

Alessia rifiuta il cambio del pacco

“La sorte mi ha affidato il pacco numero 1 e mi tengo il pacco numero 1” ha detto, dopo aver riflettuto per qualche minuto, la concorrente calabrese. Dunque la partita è finita: qualche secondo di pubblicità e poi il tanto atteso momento dell’apertura del pacco, nel quale Alessia e la sorella, dopo aver ammesso di essere state parecchio sfortunate definendo “molto brutta” la partita, hanno scoperto di avere… 30.000€! E’ andata ugualmente bene, anzi anche meglio, qualche sera fa al concorrente del Piemonte che, rifiutando tutte le offerte, è voluto andare fino in fondo portando a casa 50.000€.