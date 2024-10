Affari Tuoi: Paolo e Jessica del Piemonte rischiano e portano a casa 50.000€

Il Piemonte protagonista del gioco stasera

E’ stato Paolo, concorrente del Piemonte, il protagonista dell’appuntamento di Affari Tuoi che ha intrattenuto i telespettatori del primo canale della Rai questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, come sempre tra Cinque Minuti di Bruno Vespa e il programma di prima serata (nel caso di oggi la fiction Brennero). Ad affiancare Paolo è stata la moglie Jessica, con la quale è sposato da nove anni. Una partita, quella di Paolo, abbastanza fortunata per tutta la prima parte, tant’è che è arrivato alla fase conclusiva del gioco con quattro pacchi azzurri e tre rossi, ma tra questi ha mantenuto il pacco da 300.000€, oltre a quello da 50.000 e ad un piccolo paracadute da 10.000€. A questo punto del gioco, il dottore gli ha offerto 25.000€, offerta che è stata rifiutata dopo alcuni minuti di riflessione.

Paolo e Jessica puntano ai 300.000€

Con la chiamata successiva, fortunatamente è uscito un pacco azzurro. C’è stata subito dopo una piccola pausa, nella quale il concorrente del Piemonte e la moglie hanno mandato un saluto ai loro due figli, un maschietto e una femminuccia, che il pubblico ha potuto vedere in foto. Chiamata del dottore poco dopo: a sorpresa, il dottore ha chiesto a Paolo di indicargli una cifra per lasciare il gioco, e la richiesta di Paolo è stata di 50.000€. Controproposta del dottore, per un solo tiro: andare via con 30.000€ (cifra molto vicina a quella vinta ieri sera da Alessio del Lazio). Anche questa offerta, però, è stata rifiutata, e la partita è così andata avanti. Via il pacco da 10.000€ con la chiamata successiva. Di nuovo un’offerta di 30.000€, anche questa volta rifiutata. Quando sia di pacchi azzurri che di pacchi rossi ne sono rimasti due (questi ultimi da 50.000 e da 300.000€), il dottore ha alzato leggermente l’offerta, arrivando a 35.000€, ma Paolo ha ancora rifiutato.

Addio ai 300.000€

Purtroppo il sogno dei 300.000€ è sfumato subito dopo, dunque Paolo e la moglie si sono ritrovati con il solo pacco rosso da 50.000€ e due pacchi azzurri: di questi ultimi, uno è uscito un attimo dopo. La partita si è così conclusa con 10€ e 50.000€, e il dottore ha proposto come ultima offerta 17.500€. Temendo di avere il pacco azzurro, il concorrente ha riflettuto a lungo su quest’ultima offerta. Alla fine, inaspettatamente, Paolo ha rifiutato, decidendo di rischiare. Pubblicità, e poi il tanto atteso momento dell’apertura del pacco, nel quale il concorrente del Piemonte ha trovato… 50.000€!