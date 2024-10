Affari Tuoi, Alessia non accetta l’ultima offerta: va via con 75.000€

Alessia decide di cambiare il pacco numero tre

Oggi a giocare con Stefano De Martino c’è Alessia da Trapani, la quale ha voluto al suo fianco il fidanzato Francesco per affrontare questa sfida. E c’è da dire che i primi sei tiri sono andati molto bene, anche se purtroppo ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro. Subito dopo il dottore ha fatto una prima offerta di 30 mila euro, ma visto che praticamente c’erano ancora tutti i pacchi rossi in gioco tranne quello da 300 mila ha deciso di rifiutare gentilmente. Ovviamente c’è stato poi un altro giro di tiri fortunati per la concorrente, alla quale il dottore ha deciso di fare una seconda offerta: cambiare il proprio pacco numero 3. Stavolta la concorrente di Affari Tuoi ha deciso di accettare prendendosi il pacco numero nove.

Affari Tuoi: la concorrente si emoziona sul finale e non accetta l’offerta: vince 75 mila euro

La partita di Alessia e Francesco è proceduta spedita con tanti tiri abbastanza fortunati. Il dottore si è quindi fatto risentire per una terza volta con un’offerta di 37 mila euro, nonostante la concorrente del game show condotto da Stefano De Martino, il quale ieri sera non ha potuto consegnare niente perchè Gert se ne è tornato a casa a mani vuote, avesse chiesto 150 mila euro per lasciare. Anche stavolta la concorrente con il beneplacito del fidanzato Francesco ha rifiutato l’offerta ed è andata avanti. C’è stata poi un’altra serie di tiri fortunati. Ad un certo punto ha anche voluto vedere cosa ci fosse nel pacco che ha cambiato. E anche stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che ha scoperto di aver preso la scelta giusta in quanto ha rinunciato a soli 100 euro. La partita è stata sicuramente emozionante e molto fortunata, visto che gli ultimi pacchi rimasti erano solo i rossi (soldi sicuri). La coppia ha finito quindi con soli due pacchi in cui c’erano rispettivamente 5 mila e 75 mila euro. A quel punto il dottore ha proposto 30 mila euro. Quest’ultima, prima di accettare o meno, ha quindi colto la palla al balzo per ringraziare sentitamente tutti per la bellissima esperienza:

“È stata un’esperienza fantastica, tu Stefano sei stato fantastico e metti a proprio agio…Ringrazio tutti gli altri pacchettisti…Il 9 è anche il giorno in cui è nata mia nipote, è morto mio nonno, il numero di mio fratello…”

Detto questo ha rifiutato l’offerta dando ascolto al fidanzato. E Alessia non se n’è certo pentita perchè ha vinto ben 75 mila euro.

Chi è la concorrente che ha partecipato stasera al game show di Stefano De Martino

Prima di iniziare la partita Stefano De Martino ha chiesto ad Alessia di presentarsi al pubblico di Rai Uno impegnato a seguire questa puntata di Affari Tuoi. E quest’ultima, sfoggiando un bel sorriso, ha subito rivelato che il suo nome è appunto Alessia e proviene da Trapani, in Sicilia ed è un’assistente Asacom:

“Sono una figura che collabora con l’insegnante di sostegno e con i bambini disabili nell’autonomia e della comunicazione…”

Quest’ultima ha poi dichiarato che in futuro vorrebbe diventare una maestra di sostegno e sta studiando per questo. Detto questo ha poi chiamato al suo fianco il fidanzato Francesco, il quale ha dichiarato che stanno insieme da tre anni: “Ci siamo conosciuti grazie ad una compagnia di amici…”