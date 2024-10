Affari Tuoi: il macellaio capisce di non avere i 200.000€ e ne accetta 32.000

Alessio del Lazio protagonista del gioco stasera

E’ stata una partita molto fortunata, almeno fino all’ultima fase, quella di Alessio, concorrente del Lazio, che ha giocato nell’appuntamento di Affari Tuoi che Stefano De Martino ha condotto su Rai1 nell’access primetime di oggi, domenica 6 ottobre 2024. Affiancato dalla compagna Fabiana, Alessio, che lavora come macellaio, è arrivato allo step conclusivo con due pacchi azzurri e tre rossi: tra questi i due più alti, quindi quello da 200.000 e quello da 300.000€, seguiti dal pacco da 75.000€ e da un ‘paracadute’ da 20.000€. A questo punto del gioco, il dottore ha fatto ad Alessio e Fabiana un’offerta di 64.000€, che è stata però rifiutata. Purtroppo, con la chiamata successiva è uscito il pacco da 300.000€, ma Alessio non si è perso d’animo commentando: “Prima o poi i 300.000 dovevano uscire…”.

Alessio e Fabiana puntano ai 200.000€

L’offerta successiva del dottore per il concorrente del Lazio è stata la metà di quella precedente, quindi 32.000€, ma anche questa nuova offerta è stata rifiutata. Via, subito dopo, il pacco da 75.000€, perciò la situazione ha iniziato a diventare rischiosa, ma sono rimasti comunque in gioco i 200.000€. Alessio e Fabiana si sono così ritrovati con due pacchi azzurri e due rossi, questi ultimi precisamente da 20.000 e da 200.000€, come appena detto, e la nuova offerta del dottore è scesa ulteriormente arrivando a 25.000€. Anche stavolta, coraggiosamente, il macellaio e la compagna hanno rifiutato, decisi ad andare fino in fondo per provare a portare a casa i 200.000€. Eliminato il pacco azzurro da 1€ con il tiro successivo: sono così aumentate le possibilità di un finale in festa, com’è accaduto due giorni fa, quando la concorrente di turno, pur non vincendo cifre eclatanti, è andata via con un bel malloppo.

Ancora in gioco i 200.000€

Ultima offerta, 32.000€, a sorpresa accettata dal concorrente del Lazio e la compagna. “Penso di non avere i 200.000€ nel mio pacco, e penso di sapere anche in quale pacco sono” ha detto Alessio accettando l’offerta, tra gli applausi del pubblico perché, come diceva spesso nella scorsa stagione Amadeus, anche per accettare un’offerta ci vuole coraggio. Stefano De Martino ha così lanciato la pubblicità e pochi secondi dopo è arrivato il tanto atteso momento dell’apertura del pacco: accettando 32.000€, Alessio e Fabiana hanno rinuciato a… 75€!