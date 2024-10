Affari Tuoi, la partita di Miriana crolla alla fine: deve accontentarsi di 15.000€

La Puglia protagonista del gioco stasera

A giocare nell’appuntamento di Affari Tuoi andato in onda su Rai1 stasera, venerdì 4 ottobre 2024, è stata Miriana, concorrente della Puglia, che è stata affiancata dal marito. E’ stata una partita molto fortunata, almeno in tutta la prima parte, quella della concorrente pugliese, essendo arrivata alla fase finale con un solo pacco azzurro e ben quattro pacchi rossi, il più alto dei quali da 100.000€, seguito da quello da 75.000€ e da due piccoli paracadute da 15.000 e da 5.000€. A questo punto del gioco, per un solo tiro il dottore ha offerto a Miriana e al marito 30.000€, offerta sulla quale i due hanno ragionato per diversi minuti, per poi rifiutare. “Sono soldi che per metterli da parte può non bastare una vita, specie al giorno d’oggi con tutti gli aumenti, ma nel tabellone vedo quattro pacchi rossi…” ha detto, giustificando il rifiuto, Miriana, dunque il marito ha tritato l’assegno.

Miriana punta a vincere 100.000€

La concorrente della Puglia è così andata avanti con il tiro successivo e, a sorpresa, ha eliminato l’unico pacco azzurro, che conteneva 1€: si è così gridato ai soldi sicuri, con lo studio esplodo in applausi e Miriana che ha fatto letteralmente i salti di gioia abbracciando il marito. Di nuovo un solo tiro, ma prima un’offerta: stavolta Stefano De Martino ha scritto sull’assegno 40.000€, quindi la cifra è salita rispetto all’offerta precedente. Poco dopo, però, anche questa offerta è stata rifiutata, perciò Miriana è andata avanti con la chiamata successiva e ha visto uscire il pacco da… 100.000€. E l’offerta, quindi, è calata drasticamente: dai 40.000€ di prima, si è passati a soli 15.000€, ma i due hanno tritato anche quest’ultimo assegno, non dopo averci pensato un po’ ovviamente.

Perso anche il pacco da 75.000€

Purtroppo subito dopo la concorrente della Puglia e il marito hanno perso anche il pacco da 75.000€, perciò per loro il cerchio si è stretto tra i 5.000 e i 15.000€, con il dottore che ha offerto loro il cambio. Non è mancata, a questo punto della partita, un po’ di delusione (com’è accaduto qualche sera fa alla concorrente dell’Abruzzo). Alla fine, nel loro pacco i due hanno trovato 15.000€, quindi la puntata si è chiusa comunque bene. E salutando i telespettatori, Stefano De Martino ha ricordato loro che domani il programma non andrà in onda poiché ci sarà Ballando con le stelle, dunque tornerà domenica.