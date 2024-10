Affari Tuoi, cambio sfortunato: Enzo va via con 100€, ma ne aveva 200mila

Enzo (Lombardia) si porta a casa soltanto con 100euro

Nuova puntata di Affari Tuoi dove ha giocato la regione della Lombardia rappresentata da Enzo, concorrente da trentadue puntate. È pensionato (ha fatto il carabiniere), è volontario negli Alpini, e ha dato una grande mano durante il brutto periodo del covid. Ha giocato la partita con sua moglie Claudia, che ha detto: “Enzo è bravissimo. Mi fa girare, ogni tanto, ma ci vogliamo bene”. Stanno insieme da 42 anni, ma sposati da 38. Ma cos’è successo nei minuti finali della partita su Rai1 prima di dare la linea a Tale e Quale Show? Enzo è rimasto con 100euro e 20mila euro e alla fine si è portato a casa 100 euro.

Affari Tuoi: nel suo pacco di partenza aveva 200.000 euro

Procediamo a vedere com’è andata la partita di Enzo dalla Lombardia. Si è aperta bene con via i 50euro, i 20euro e poi fuori un pacco rosso importante come i 75mila euro e anche i 30mila euro. Via anche i 200euro. Prima offerta del dottore: 40mila euro. Enzo lo ha ringraziato, di rito ha detto che sono bei soldi, ma ha preferito continuare a tirare tre pacchi. Se ne sono andati fuori dal gioco 10mila euro (quindi ancora molti pacchi rossi e altrettanti blu, partita equilibrata) e poi via i 5euro e 10euro. Campane a festa. Il dottore questa volta non gli ha offerto soldi, ma soltanto il cambio, ed Enzo ha deciso di tenersi il pacco numero 13.

Stefano De Martino prima del disastro: “Questa partita mi piace”

Enzo si è ritrovato a metà partita con un grande equilibrio: tutti i pacchi rossi importanti ancora in gioco (tranne i 75mila) e poi restanti pacchi blu. Stefano De Martino dopo la sua corsetta ha esclamat: “Questa partita mi piace”. Poi la partita è ricominciata chiamando un pacco che aveva al suo interno i 100mila euro e poi i 300mila euro. Le speranze si sono tutte fiondate sui 200mila euro. Via anche i 15mila euro. Il dottore offre 20mila euro, ma vengono rifiutati. Ha cambiato il suo pacco (numero 13) con il pacco numero 18. Con un tiro a disposizione ha deciso di aprire proprio il suo vecchio pacco: aveva 200.000 euro. È rimasto con 100euro, 20mila e 50mila. Il dottore gli ha offerto 11mila euro, rifiutati puntualmente. Il pacco della new entry aveva 50mila euro. Nella puntata di ieri di Affari Tuoi c’è stata la proposta di matrimonio della concorrente in gara.