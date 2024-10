Affari Tuoi, Sara fa Cambio ma aveva 75mila euro: poi la proposta di matrimonio

Partita sfortunata stasera ad Affari Tuoi

Non poteva iniziare peggio di così per la giocatrice di stasera, giovedì 24 ottobre, Sara da Foligno con il pacco dell’Umbria. Fidanzata da due anni e mezzo con un geometra che stasera le ha fatto da spalla e di mestiere creatrice di contenuti già il primo lancio per lei è stato sfortunato: infatti nel pacco numero 5 della Valle D’Aosta c’erano ben 200mila euro. Spazio poi ad un tiro fortunato con la Sicilia, pacco 2, con 0 euro per poi proseguire con la new entry della Liguria, pacco 6, detto Ben Affleck che aveva 50 euro, il pacco 15 della Calabria di 15 mila euro, il pacco 3 del Trentino Alto Adige con 30 mila euro e, infine, il pacco 16 della Sardegna con purtroppo 50 mila euro. Al via la prima telefonata del dottore che ha fatto un’offerta da 31mila euro rifiutata dalla concorrente.

Sara fa la proposta di matrimonio al suo compagno

Ecco i nuovi tre tiri della concorrente della puntata di oggi di Affari Tuoi: pacco numero 1 della Lombardia di 75 euro, pacco numero 13 del Friuli Venezia Giulia di 5 euro e infine il pacco 10 del Molise da 20mila euro. La seconda telefonata del dottore ha proposto un’offerta da 35mila euro ma la concorrente l’ha nuovamente rifiutata. E’ stata poi la volta del pacco 9 del Piemonte di 500 euro e l’azzardo del 12, Toscana, da 100mila euro. A questo punto la giocatrice ha deciso di fare una romantica proposta di matrimonio al suo compagno, con la complicità e l’aiuto di Stefano De Martino che ha portato l’anello dentro un mini pacco della trasmissione. Il compagno della donna ha ovviamente risposto di sì addolcendo questa partita sfortunata e che, come vedremo nel prossimo paragrafo, è finita anche peggio.

Com’è finita la partita di Affari Tuoi

Dopo l’ultima recente partita sfortunata anche quella di stasera purtroppo per Sara non è stata da meno. La partita è proseguita con il pacco 20 del Lazio che, dando l’addio al sogno del montepremi massimo, aveva i tanto ambiti 300mila euro. Il dottore ha dato poi 4 tiri e il Cambio che la concorrente ha accettato con il numero 14 delle Marche. Poco dopo però ha scoperto che nel suo avrebbe trovato ben 75mila euro. Spazio all’8 della Puglia di 200 euro, al 18 della Basilicata da 5mila e al 17 della Campania da 20 euro. Il dottore ha poi proposto la Regione Fortunata, accettata dalla concorrente: prima ha proposto l’Emilia Romagna perdendo 100mila euro e, infine, ha proposto la Campania perdendo gli ultimi 50mila.