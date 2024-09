Affari Tuoi, delusione per Alessia dall’Abruzzo: “Sono fortunata in altro”

L’Abruzzo protagonista questa sera

La sorte ha voluto che fosse Alessia la concorrente di Affari Tuoi a giocare nell’appuntamento trasmesso su Rai1 oggi, lunedì 30 settembre 2024, come sempre a partire dalle 20.40 su Rai1, subito dopo la fine di una puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa. Alessia ha giocato affiancata dal papà Alesio: non si tratta di un errore, non manca una “s”, il nome del padre della concorrente è infatti proprio “Alesio”. Proveniente da Pescara, la concorrente ha rivelato di essere una tennista. Fortunata nello sport, ma sfortunata nel gioco, purtroppo: la partita di Alessia è infatti finita molto male, anche se una speranza di portare a casa qualcosa c’era ma, in accordo con il papà, ha preferisco rischiare, come raccontiamo nel prossimo paragrafo.

Alessia ha deciso di andare alla regione fortunata

Era rimasta con diversi pacchi azzurri e solo due rossi la concorrente dell’Abruzzo, ma tra questi ultimi due c’era quello da 100.000€, oltre ad un ‘paracadute’ da 20.000€. Cambiando il pacco, ha poi scoperto che quello che la sorte le aveva affidato era un pacco azzurro: a quel punto sembrava che la fortuna stesse girando dalla sua parte, invece poi ha perso subito il pacco rosso da 100.000€ e le cose sono precipitate poiché, dopo aver eliminato tutti i pacchi azzurri tranne uno, rimasta con il solo pacco rosso da 20.0000€, ha scelto a sorpresa di andare direttamente alla regione fortunata (dove venerdì la concorrente che ha giocato ha vinto 100.000€) scegliendo come prima regione il Piemonte e come seconda regione il Trentino Alto Adige: né il primo tentativo per 100.000€ e né il secondo per 50.000, purtroppo, si sono rivelati vincenti, perché la regione fortunata si è scoperto essere l’Emilia Romagna.

La delusione di Alessia

“Forse la mia fortuna è in altro” ha commentato, visibilmente delusa, la concorrente dell’Abruzzo stasera, con le lacrime negli occhi, prima ancora di sapere che non avrebbe portato a casa niente. Dunque una partita decisamente negativa, dopo quelle fortunate delle ultime sere: ricordiamo infatti che prima dell’appuntamento di venerdì nel quale c’è stata la vittoria alla regione fortunata, la concorrente siciliana, in gara giovedì, ha portato a casa 300.000€! E anche ieri sera le cose non sono andate male, dato che il concorrente di turno ha accettato 45.000€.