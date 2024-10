Affari Tuoi: Francesca rifiuta l’ultima offerta del dottore e vince 10.000€

Francesca ha accettato l’offerta del dottore di cambiare il suo pacco: nel suo c’erano solo 20 €

Questa è stata senza ombra di dubbio una puntata di Affari Tuoi davvero entusiasmante e elettrizzante come essere sulle montagne russe. Oggi la concorrente a giocare è stata Francesca dalla Puglia, la quale ha voluto al suo fianco il marito Simone. E i due hanno fatto cinque tiri di seguito davvero eccezionali prendendo solo pacchi blu. Al sesto lancio però ecco arrivare la prima delusione. Difatti i concorrenti del programma condotto da Stefano De Martino hanno trovato 300 mila €. Ma i colpi di scena non sono finiti qua. Cos’altro è successo? Il dottore per bocca del presentatore ha offerto ai concorrenti di cambiare il loro pacco. E questi ultimi hanno accettato, facendo bene. Un attimo dopo hanno infatti visto che all’interno del loro pacco avevano solo 20 €.

Affari Tuoi, partita al cardiopalma: i concorrenti portano a casa solo 10 mila €

Il dottore di offerte da qui alla fine della puntata del programma dell’access prime time dell’ammiraglia Rai ne ha fatte davvero tante, ma nonostante tutto Francesca non ha più voluto cambiare pacco fino alla fine. Difatti proprio nel momento in cui lei e il marito Simone sono arrivati al tiro finale il dottore ha cercato di tentarli proponendo il cambio, ma niente da fare. Lo stesso marito della concorrente le ha infatti consigliato di rimanere così perchè certo che il dottore abbia bluffato: “Io terrei il 3…Penso che ci abbia chiesto il cambio per toglierci 30 mila €…” Un finale di gioco che ha stupito non poco Stefano De Martino, il quale ieri ha ‘consegnato’ 32.000€ ad Adriana e al figlio:

“Chi avrebbe mai detto che la partita sarebbe finita qua…Hanno fatto una partita da record…Una sfilza di blu e poi 300 mila €…”

Purtroppo però proprio alla fine i concorrenti hanno commesso un errore, visto che se avessero cambiato si sarebbero portati a casa ben 30 mila € invece che soli 10 mila. Inutile dire che la delusione è stata tanta, anche per il modo in cui è andato il gioco, visto che tutti si sarebbero aspettati una vincita molto più alta, ma almeno c’è da dire che sono tornati a casa con un buon bottino.

Chi è Francesca e come ha conosciuto il marito

Come di consuetudine prima di giocare Stefano De Martino ha chiesto alla concorrente di Affari Tuoi di presentarsi brevemente. E quest’ultima ha rivelato di essere originaria di Locorotondo, in provincia di Bari, e di lavorare nella sartoria di famiglia. In questa occasione ha anche svelato agli spettatori di Rai Uno di stare insieme al marito da ben 19 anni:

“Ci siamo conosciuti quando lui viveva a Modena grazie a degli amici in comune. Ci siamo incontrati per la prima volta su un bus…Dopo un po’ di tempo si è poi trasferito e ci siamo trovati nella stessa classe a scuola…”

E da quel momento non si sono mai più separati, neppure stasera nel game show dell’ammiraglia Rai, dove hanno affrontato una partita clamorosa che ha tenuto con il fiato in sospeso i telespettatori fino alla fine.