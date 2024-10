Affari Tuoi: Michele del Veneto sognava i 100.000€, nel pacco ha solo 75€

Michele del Veneto protagonista questa sera

La regione protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai1 nell’access primetime di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, è stato il Veneto, rappresentato da Michele, soprannominato lo James Bond di Affari Tuoi. Ad affiancarlo è stata Eleonora, che Michele ha presentato dicendo: “E’ la figlia della mia compagna”. E anche la compagna, che si chiama Carla, è stata in studio durante la partita, anche se lo ha fatto rimanendo seduta in mezzo agli spettatori. Quella del concorrente del Veneto è stata una partita altalenante, che lo ha visto arrivare alla fase finale con la classica situazione del tutto o niente, ossia un pacco azzurro e uno rosso, esattamente da 75€ e da 100.000€. Peraltro Michele ha portato alla fine del gioco il pacco numero 3, preso solo quando ha accettato il cambio che gli ha offerto il dottore, essendo il 3 un numero al quale si sente legato.

Finita male la partita di Michele

L’ultima offerta che il dottore ha fatto al concorrente del Veneto è stata di 30.000€, ma Michele ha preferito andare fino in fondo nonostante il grosso rischio, appunto quello di andare via con soli 75€. “Michele è venuto qui con la compagna Carla e la figlia di lei, Eleonora, due donne che lo hanno accompagnato e consigliato durante questa partita. Carla gli aveva consigliato di accettare i 30.000€, ossia l’ultima offerta del dottore, ma lui ha preferito giocare fino alla fine chiudendo il gioco con il pacco numero 3, un numero al quale tiene molto. Poco fa abbiamo scoperto inoltre che nel pacco numero 9, con il quale ha giocato all’inizio, c’erano solo 50€” ha detto il padrone di casa Stefano De Martino dopo l’ultima interruzione pubblicitaria, riepilogando la partita per i telespettatori che si sono sintonizzati solo in quel momento.

Solo 75€ per il concorrente del Veneto

Ancora qualche secondo di suspance, e poi l’apertura del pacco numero 3, nel quale purtroppo Michele del Veneto ed Eleonora hanno trovato solo 75€. Delusione in studio, con il pubblico e gli altri concorrenti visibilmente dispiaciuti. E’ andata decisamente meglio poche sere fa, quando Alessia, la concorrente che ha giocato, si è salvata in extremis portando a casa 30.000€. Ricordiamo che domani sera Affari Tuoi non andrà in onda poiché, come tutti i sabati, Ballando con le stelle occuperà il palinsesto fin dalle 20.40. L’appuntamento con il gioco dei pacchi tornerà puntualissimo domenica.