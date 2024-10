Affari Tuoi: Paolo e la moglie rischiano fino alla fine, ma vincono solo 500€

Paolo (Il Cummenda) ha sfidato il dottore rifiutando le prime due offerte

Stasera ha giocato Paolo dalla Liguria, detto il Cummenda. Una partita iniziata un po’ in salita, visto che tra i primi sei lanci ha preso qualche pacco rosso. Poco dopo ha chiamato il dottore proponendo al concorrente e a sua moglie 41 mila euro prontamente rifiutati, visto che in ballo ce ne erano ancora 300 mila: “Ringraziamo il dottore, ma andiamo avanti…” Peccato però che tale cifra è stata subito fatta fuori con il secondo giro di lanci. Il dottore si è quindi fatto risentire con una seconda offerta di 31 mila euro. Tuttavia il concorrente del game show condotto da Stefano De Martino e la moglie hanno ritenuto l’offerta non congrua.

Affari Tuoi: il concorrente ha deciso di rifiutare tutte le offerte, ma purtroppo porta a casa solo 500 euro

Paolo, dopo aver rifiutato pure la seconda offerta del dottore, ha fatto un altro lancio. Purtroppo per lui e la moglie non è andata bene perchè ha perso la possibilità di trovare 100 mila euro, anche se fortunatamente gli altri lanci sono andati nettamente meglio. Il dottore ha quindi richiamato per offrire la medesima cifra: ben 31 mila euro. Anche stavolta però il Cummenda del game show di Stefano De Martino, il quale ieri ha ‘consegnato’ 75.000 euro, ha tentato la sorte rifiutando l’offerta e andando avanti. Di offerte ce ne sono state altre, ma non c’è stato niente da fare perchè l’ex banchiere Paolo ha continuato a rimanere fermo sulle sue posizioni fino alla fine. Il concorrente è arrivato quindi con la possibilità di vincere 500 e 50 mila euro. Purtroppo però nel suo pacco, nonostante la speranza di tutti i presenti in studio e del numeroso pubblico a casa sintonizzato su Rai Uno, ha trovato solo 500 euro. Inutile dire che la delusione è stata palpabile.

Ecco chi è il Cummenda che ha giocato stasera al game show di Stefano De Martino

Ovviamente come tutte le sere il conduttore di Affari Tuoi, prima di dare via al gioco, ha chiesto al concorrente di presentarsi al pubblico a casa. E in questa occasione ha rivelato che il suo nome è Paolo e viene dalla Liguria, più precisamente da Genova. Per tanti anni ha lavorato in banca, anche se ha fatto tante altre cose nella vita:

“Prima ho fatto il rappresentante di patatine, di vino e di liquori…Poi ho lavorato in una trattoria e alla fine sono approdato in banca…”

Al suo fianco per affrontare questa sfida ha voluto la moglie. Una sfida che non è andata come tutti speravano, visto che Paolo e la moglie alla fine si sono dovuti accontentare solo di 500 euro.