Affari Tuoi, Santino cambia pacco e scopre di avere 50.000€: va via con 100 €

Prima serie di lanci non proprio fortunati per il concorrente, che ha perso la chance di vincere 300 mila euro

Santino, dopo essersi presentato, ha fatto i sei a tiri a disposizione. Purtroppo non tutto è andato liscio come l’olio, visto che il concorrente di Affari Tuoi ha visto subito svanire nel nulla il pacco contenente 300 mila euro. Ovviamente il dottore si è subito fatto sentire con un’offerta di tutto rispetto (30 mila euro). Offerta immediatamente rifiutata, visto che in ballo poteva vincere ancora tantissimi soldi:

“La cifra è importante, però il gioco ci chiama e la partita deve avere la sua scena…Ringraziamo il dottore tritiamo e andiamo avanti…”

Affari Tuoi, il concorrente cambia pacco alla fine perdendo 50.000 euro e ne vince solo 100

Il secondo giro di lanci è stato sicuramente più benevolo per Santino. Tuttavia c’è da dire che il dottore ha proposto al concorrente la solita offerta di 30 mila euro. Anche stavolta Santino ha però rifiutato preferendo rischiare e sfidare la sorte: “The show must go on…” Scelta azzeccata, visto che il terzo giro di lanci è stato ancora molto fortunato. E’ arrivata poi la terza offerta del dottore che per bocca di Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita sfortunata di Filippo, ha proposto 39 mila euro. Niente da fare perchè il concorrente e la figlia hanno deciso di rifiutare e andare avanti. Nuovo lancio e anche stavolta è andata ottimamente. Il dottore ha quindi cercato di tentarlo proponendo il cambio pacco. E anche stavolta Santino ha detto no:

“Anche se non l’ho sposato vorrei mantenere la mia fedeltà al pacco numero 11…Rifiuto il cambio…”

Ci sono state altre offerte da questo momento in poi. Il dottore è anche arrivato a proporgli 50 mila euro che Santino ha rifiutato. Purtroppo però sul finire ha visto svanire la possibilità di vincere i 200 mila euro e solo a quel punto per paura di tornare a casa a mani vuote ha accettato di fare il cambio prendendosi il pacco numero 7. Una scelta questa che si è rivelata essere poco oculata perchè se avesse tenuto il suo si sarebbe portato a casa 50 mila euro. Incredibilmente alla fine se ne è portati a casa solo 100.

Santino e la sua famiglia hanno la grande passione per il teatro

Il concorrente che stasera ha giocato ad Affari Tuoi vincendo solo 100 euro si chiama Santino ed è originario di Sant’Angelo Romano nel Lazio. Nella vita ha un centro di elaborazione dati elettronico aziendale e ha deciso di affrontare questa sfida con sua figlia Elisa. Santino ha poi confessato a Stefano De Martino che la sua è una famiglia di artisti:

“Ho una compagnia teatrale…Ci dilettiamo…”

E gli ha fatto eco la figlia: “Ci buttiamo un po’ in tutto…” In questa occasione il concorrente di Sant’Angelo Romano nel Lazio ha tenuto a dire di avere un altro figlio a casa e una moglie che ha salutato con grande affetto.