Affari Tuoi, sfortunato Filippo: accetta 40.000€, ma nel pacco ne aveva 200.000

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 29, 2024 , in Programmi Tv

Filippo decide di cambiare pacco perdendo la possibilità di vincere 100 mila euro

La partita del ballerino di Affari Tuoi è iniziata molto bene. Difatti nei primi sei tiri ha trovato per lo più pacchi contenenti delle cifre non particolarmente alte. Da lì a poco il dottore si è fatto sentire comunicando a Stefano De Martino di voler offrire al concorrente la bellezza di 44 mila euro. Filippo e la moglie hanno però rifiutato prontamente, visto che erano in lizza ancora cifre molto alte. Ha poi fatto altri tre tiri fortunati. E stavolta il dottore ha preferito proporre un cambio. Quest’ultimo, un po’ a sorpresa, ha deciso di accettare:

“Ogni numero c’è dietro una data importante…La sorte ci ha dato questo numero…Ok, cambiamo…”

Una scelta che si è rivelata poco lungimirante, visto che ha scoperto che se se lo fosse tenuto si sarebbe portato a casa ben 100 mila euro.

Affari Tuoi, il concorrente accetta l’offerta di 40 mila euro rinunciando a 200 mila

La partita di Filippo è stata davvero pregna di colpi di scena. Il dottore ha cercato in tutti i modi di convincere lui e la moglie ad accettare offerte anche belle cospicue, ma ha sempre rifiutato, tranne proprio sul finire della partita. Difatti alla fine il concorrente del game show condotto da Stefano De Martino non è riuscito a resistere e probabilmente preso dalla paura ha accettato i 40 mila euro offerti dal dottore:

“40 mila euro sono tanti, tanti, tanti…Noi siamo qui per giocare…Siamo stati fortunati ad essere qui…Rifiutare una cifra simile è difficile…Vorremmo comprare casa e far star bene le nostre bimbe…Qualcosina con questi soldi si possono fare…Accetto…”

Una scelta purtroppo sbagliata perchè se avesse continuato la sfida si sarebbe portato a casa la bellezza di 200 mila euro. Inutile dire che la delusione di quest’ultimo è stata tanta, anche se l’ha presa con filosofia: “Va bene così…Siamo contenti…”

Il concorrente ha svelato a Stefano De Martino com’è nata la sua passione per il ballo

Nella puntata di stasera a giocare ad Affari Tuoi è stato il simpatico ballerino di Campobasso, più precisamente del Molise, il quale ha voluto al suo fianco la moglie. Prima di iniziare il gioco Stefano De Martino, che ieri ha ‘consegnato’ 20.000 euro al concorrente della Toscana, ha fatto presente che dietro la passione del ballo di Filippo c’è una bella storia di famiglia. E quest’ultimo ha confermato, asserendo che tutto è nato a causa di un problema di salute del padre: