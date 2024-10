Storie Italiane, Salvo Sottile torna con FarWest: “Sfida molto difficile”

Salvo Sottile torna stasera in tv con il suo programma e rivela: “Non inseguo l’attualità”

Oggi Eleonora Daniele, dopo aver parlato come sempre dei casi dei cronaca più rilevanti di questi ultimi giorni, ha fatto una lunga intervista al suo collega, che stasera tornerà in tv su Rai Tre alla guida della nuova edizione del programma di inchieste FarWest. In questa occasione la conduttrice ha colto l’occasione per chiedergli come cerca tutte le storie che poi di puntata in puntata approfondisce con inchieste e servizi ad hoc. E l’ospite oggi a Storie Italiane, con estrema schiettezza, ha subito tenuto a dire di non inseguire l’attualità:

“E’ un lavoro difficile…A differenza tua che lo fai benissimo io non inseguo l’attualità, ma cerco di fare sedimentare delle storie e fare delle inchieste che richiedono più tempo…Mi colpiscono delle storie e cerco di raccontarle in trasmissione, mandando i miei inviati in giro…”

Quest’ultimo ha poi tenuto a dire che ovviamente questo lavoro occupa davvero tanto tempo: “La mia è una grande squadra fatta di inviati giovani e motivati…Sono contento…”

FarWest, il conduttore ha rivelato che è una sfida difficile andare in onda il venerdì sera

Successivamente Eleonora Daniele ha ricordato al numeroso pubblico a casa sintonizzato a quell’ora su Rai Uno che il programma del suo ospite Salvo Sottile ha cambiato giorno di messa in onda passando appunto dal lunedì al venerdì: “Cambiato giorno, no? Si passa dal lunedì al venerdì…” E l’ospite a Storie Italiane ha confermato, cogliendo la palla al balzo per fare una battuta che ha fatto molto sorridere la conduttrice, la quale giorni fa ha ricordato Sammy Basso:

“Abbiamo cambiato giorno, ma essendo noi dei cowboy del palinsesto lanciamo il lazzo verso il venerdì…”

Quest’ultimo, dopo una clip in cui è stato fatto il riassunto della scorsa edizione, non ha nascosto che se andare in onda il lunedì è stata una sfida difficile stavolta di venerdì lo sarà ancora di più: “L’anno scorso siamo andati in onda in un giorno difficile, ma siccome non è mai abbastanza andremo di venerdì, che è ancora più difficile…”

Eleonora Daniele, il suo ospite ha commentato gli ascolti della prima edizione del suo programma

La conduttrice di Storie Italiane non ha poi fatto mistero che la prima edizione di FarWest è stata una vero e proprio successo negli ascolti:

“E’ stato sicuramente un anno importante…Gli ascolti sono andati molto bene…”

E Salvo Sottile ha confermato, asserendo di essere assai soddisfatto dei risultati raggiunti nella scorsa stagione tv: “Io sono molto soddisfatto perchè la scommessa della prima stagione è stata vinta…Abbiamo debuttato il lunedì in un giorno difficile…” Quest’ultimo si è poi augurato di sperare di incontrare ancora una volta il favore del pubblico pure di venerdì: “Speriamo di incontrare il favore del pubblico e piano, piano di poter crescere…Alla fine quella che conta è la qualità delle cose che fai e il prodotto…”