Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto sposi: svelata la data

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno parlato della loro nuova vita da genitori

Silvia Toffanin, dopo aver intervistato il protagonista della serie tv turca La Rosa della vendetta e aver fatto una lunga chiacchierata con l’ex Miss Italia Nadia Bengala, ha chiamato in studio una delle coppie più amate di Uomini e Donne. E in questa circostanza i due hanno parlato della loro nuova vita da genitori:

“La vita a tre sta andando bene, anche se a tratti è stancante…I primi mesi sono stati serrati perchè abbiamo dormito poco…”

La conduttrice di Verissimo ha però subito dichiarato che questa stanchezza fortunatamente non si intravede. Arianna e Andrea hanno poi confidato che il loro rapporto dal momento in cui è arrivata la bambina non ha subito alcun tipo di scossone, anzi: “Ci si coalizza sulla causa e forse ci si dimentica quasi un po’ di discutere…Si pensa più alla bimba…”

Verissimo, la coppia ha svelato la data del matrimonio

Successivamente Silvia Toffanin ha svelato di essere venuta a conoscenza che Andrea Cerioli, una volta nata la bambina, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla compagna Arianna Cirrincione, la quale non ha nascosto che sul momento è rimasta spiazzata:

“Lui di solito si fa beccare subito quando organizza qualcosa…Ho pensato che quando ci sarà si sarebbe fatto beccare, e invece è stato bravissimo…Io non me lo sarei mai aspettata…”

E’ poi intervenuto l’ex tronista di Uomini e Donne, asserendo di essersi preparato prima il discorso da fare, ma alla fine i piani sono saltati: “Sono andato a braccio e quello che è venuto, è venuto…” Alla fine i due hanno svelato la data delle nozze: il 24 maggio 2025. E la conduttrice, che poco prima ha intervistato Murat Unalmis, ha subito colto l’occasione per fare loro i migliori auguri.

La coppia ha confessato di star già organizzando le nozze

La presentatrice di Verissimo ha quindi domandato alla coppia di Uomini e Donne se hanno già iniziato ad organizzare queste nozze. E Andrea Cerioli ha risposto affermativamente, asserendo che ci sono talmente tante cose da organizzare per il matrimonio che il tempo sembra pochissimo: “Vorrei avere un anno in più…” La presentatrice ha poi domandato ai suoi ospiti se pensano di fare le nozze in grande oppure qualcosa di più intimo. Arianna Cirrincione ha allora riposto di star pensando di fare qualsioa di semplice, anche se gli invitati certo non sono pochi: “Vorremmo fare una cosa intima…Siamo per le cose semplici…” Sulla location hanno poi dichiarato di star ancora vagliando delle zone tra la Toscana e l’Umbria.