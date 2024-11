Affari Tuoi, Alessandra cambia il pacco e viene beffata: si porta a casa 500€

Alessandra della Sardegna si deve accontentare di 500euro

Nella puntata di stasera di Affari Tuoi ha giocato Alessandra, rappresentante della regione Sardegna, da ben 37 puntata in gioco insieme ai suoi colleghi pacchisti. “Puoi anche fare scalza la partita, se vuoi” le ha proposto Stefano De Martino, dato che sarebbe stata più comoda, ma ha rifiutato perché non sarebbe arrivata al bancone. Ha giocato insieme al marito con cui sta insieme da 28 anni e che fa l’allevatore di pecore. Si sono ritrovati, alla fine, con 500euro e 75mila euro. Cosa ha vinto la concorrente? Soltanto 500euro.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Alessandra

Vediamo nel dettaglio com’è andata la partita di Alessandra ad Affari Tuoi: ha subito cominciato aprendo il pacco con dentro un solo euro, poi il pacco con dentro 20euro e ancora quello da 5000euro. Poi se ne sono andati via anche i 5 euro. Nel pacco della Sicilia ha trovato i 50euro e poi via i 0 euro. Quindi l’inizio della partita è stato davvero ottimo, da suono di campane in studio. È arrivata la prima offerta del dottore che è stata generosa: 44mila euro. Alessandra e il marito hanno deciso di rifiutare e di andare avanti dato che i pacchi rossi erano tutti ancora in gioco. È ripartito il suo percorso chiamando il pacco con dentro 30mila euro. Se ne sono andati via anche i 100.000 euro. Via anche i 50.000 euro. Ieri c’è stata la furbata del dottore, invece.

Dopo aver rifiutato due offerte, via i 300mila euro

La partita di Alessandra ad Affari Tuoi è continuata sulla scia della ricerca dei pacchi blu. Il dottore dopo due tranche da parte della concorrente ha offerto 38mila euro, che sono stati rifiutati puntualmente. Nel pacco della Campania Alessandra ha trovato i 75euro mentre in quello della new entry ha trovato i 100euro. Purtroppo se ne sono andati via i tanto agognati 300.000 euro e il dottore, per un solo tiro da chiamare, ha offerto ben 24.000 euro. La concorrente della Sardegna ha deciso di continuare a giocare chiamando un pacco che ha scoperto avere dentro 200.000 euro. A questo punto il dottore ha offerto il cambio, che è stato accettato: via il pacco numero 18 e dentro il pacco numero 8. Ha fatto bene? Nel 18 c’erano soltanto 200euro, quindi le è andata bene. Poi se ne sono andati via anche i 10mila euro, i 10euro e un altro pacco di poco conto. All’ultimo tiro il dottore ha offerto 15.000 euro, che sono stati rifiutati, poi è stato chiamato il pacco con dentro 20mila euro.