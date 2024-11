Affari Tuoi: dopo il disastro Daniele va alla regione fortunata e vince 100.000€

Daniele del Molise va alla regione fortunata e vince

Nuova puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino dove ha giocato Daniele rappresentante della regione Molise, che fa parte della polizia scientifica. “Finalmente qualcuno doveva chiamarla” ha esordito il padrone di casa, contento di vederlo giocare insieme alla compagna Tiziana. Si sono incontrati dopo due rispettivi matrimoni. Hanno figli (Sveva, Christian e Claudia). Non è stata una gran partita, la loro, anzi è stata disastrosa perché ha cambiato un pacco che conteneva i 200.000€. Quindi si è andati alla regione fortunata: hanno detto il Lazio e… hanno vinto 100.000euro! Stefano De Martino si è addirittura tolto la cravatta per poter festeggiare meglio la vincita di questa sera.

Affari Tuoi: Daniele aveva nel suo pacco iniziale 200mila euro

Ripercorriamo la partita di Daniele del Molise di stasera ad Affari Tuoi: iniziata benissimo la partita con subito via i 200euro, poi i 5000euro e il concorrente ha continuato chiamando anche i 100euro. Poi sono stati chiamati fuori i 100.000euro. Via anche i 30mila euro.

Il dottore gli ha fatto una prima offerta di 40mila euro che, vedendo anche il tabellone, è stata rifiutata. “Abbiamo vissuto momenti molto brutti, ma mi hanno sempre insegnato ad affrontarli” ha confessato Daniele e uno di questi momenti brutti è arrivato subito dopo quando ha scoperto cosa aveva nel suo pacco originario (ieri c’è stato un altro disastro, il concorrente aveva 300mila).

Stefano De Martino scherza col dottore dopo un’offerta bassa

Nella seconda tranche della partita sono andati via subito i 20mila euro e i 10mila euro. Via anche i 50mila euro, non si mette bene la partita. Il dottore offre il cambio e Daniele accetta: via il pacco 12, dentro il numero 16. Cosa aveva dentro il suo pacco iniziale? Una cifra enorme come i 200.000 euro. Dopo questa mazzata, sono stati chiamati i 20euro e anche i 300.000 euro. Il dottore gli comunica che deve tirare sei pacchi e poi l’offerta: 4.000euro. Rifiutati dopo che il padrone di casa ha scherzato col dottore. Via il pacco dei 5euro con tanto di corsetta di rito da parte di Stefano De Martino. Sono stati chiamati anche i 10euro con un grande tifo da parte del pubblico, che si è raggelata con via i 15mila euro. Poi il disastro che ha decretato l’approdo alla regione fortunata: via il pacco con dentro 75mila euro.