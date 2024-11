Affari Tuoi, Ben Affleck (Matteo) accetta l’offerta ma nel pacco aveva 300mila €

Scelta sbagliata nella puntata di stasera di Affari Tuoi

Dopo alcune puntate come pacchista stasera è toccato a Matteo, in arte Ben Affleck, giocare come concorrente del fortunato programma del preserale di Rai 1 che ogni sera con la conduzione di Stefano De Martino raggiunge ascolti da record. Proveniente da Savona, con il pacco della Liguria numero 16, Matteo si occupa di video e musica per un’azienda e lavora a Milano dove ogni volta è ospite di nonna Adriana con cui ha giocato stasera. I primi sei tiri sono stati abbastanza fortunati. Si parte con il pacco 20 della Lombardia di zero euro e si procede con il pacco numero 11 della Sardegna di 100 mila euro e le Marche, pacco numero 6, di 10 euro. Si prosegue con il pacco numero 7 dell’Umbria di 50 euro, il pacco 2 del Veneto di 15 mila euro e infine il pacco 4 della Campania di 5 mila euro.

Il Ben Affleck Matteo accetta il Cambio del dottore

La prima telefonata del dottore di Affari Tuoi ha visto quest’ultimo fare un’offerta da 39 mila euro che il concorrente ha rifiutato. Al via tre tiri: il pacco 5 del Trentino Alto Adige di 30 mila euro, il pacco 3 del Molise di 200 mila euro e il pacco 1 della Basilicata di 500 euro. La seconda telefonata del dottore ha proposto al concorrente un Cambio che lui ha accettato. Il concorrente nel dettaglio ha scambiato il suo pacco con il 17 della Valle d’Aosta. Il pacco 16 è stato subito spacchettato e Matteo ha scoperto che avrebbe avuto 20 mila euro. E’ stato aperto poi il pacco 12 della Toscana di 5 euro (il biglietto della Lotteria) e il pacco numero 9 dell’Abruzzo di 1 euro. La successiva telefonata del dottore ha proposto un’offerta di 39 mila euro e un tiro. Offerta che è stata rifiutata mentre il pacco aperto, il numero 10 del Lazio, aveva 75 euro.

Come si è conclusa la partita di Affari Tuoi

Così come accaduto di recente anche Matteo è stato beffato ma andiamo con ordine. La successiva chiamata del dottore ha visto quest’ultimo dare un tiro e fare un’offerta di 45 mila euro che però sono stati rifiutati. Il tiro è stato il pacco numero 14 della Calabria contenente 20 euro. Altra telefonata del dottore che per finire la partita chiede al concorrente quanto vorrebbe e quest’ultimo dice 150 mila euro. Il dottore invece ne propone 50 mila che vengono rifiutati. Dopo aver aperto il pacco 13 della Sicilia di 50 mila euro il dottore ha fatto nuovamente la stessa offerta ma questa volta Matteo ha accettato. Tuttavia alla fine ha scoperto che aveva nel pacco 300 mila euro.