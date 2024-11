Affari Tuoi: Fabio accetta l’offerta di 20.000€. Nel suo pacco ne aveva 75mila

Fabio del Lazio ha accettato l’offerta di 20.000euro

Nella puntata di stasera di Affari Tuoi con Stefano De Martino ha giocato Fabio (soprannominato Metro A) che rappresenta la regione Lazio. Lavora come macchinista della metro ed è sposata con Giordana con cui ha giocato la sua partita. Due figlie (Noemi e Lucrezia). La moglie di Fabio porta la metro a. Stefano: “Era scritto nel destino”. Alla fine il concorrente è rimasto con tre pacchi: lo 0euro, 20mila euro e gli appetibili 75mila euro. Il dottore ha richiesto un tiro e l’offerta di ventimila euro, che è stata accettata. Quindi cosa aveva nel suo pacco? Aveva 75mila euro.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Fabio

Ripercorriamo la partita di Fabio di Roma ad Affari Tuoi: si è iniziati subito chiamando i sei pacchi soliti. Prima se ne sono andati i 15mila euro, poi una cifra importante come 200mila euro. Via anche il pacco blu con 75 euro. 10euro nel pacco del Molise. In quello della Basilicata, invece, c’erano solo 100euro. Infine i concorrenti in gara hanno chiamato il pacco contenente i 300mila euro. Quindi nella prima manche se ne sono andati i pacchi più ricchi del gioco. Il dottore, ovviamente, ha gongolato e gli ha proposto un’offerta di 20.000euro. Rifiutata l’offerta del dottore (che ieri ha beffato la Sardegna). Tre tiri a disposizione che sono andati in questo modo: 50euro, 1euro e infine 20euro.

Affari Tuoi: il ritornello di Stefano De Martino

Dopo avergli offerto ventimila euro, ecco che il dottore ha offerto a Fabio la medesima cifra, che come prima è stata rifiutata dato che c’erano anche degli interessanti pacchi rossi. Tre tiri a disposizione di Fabio e di sua moglie: 5000euro, 5euro, 10mila euro. Il ritornello di Stefano De Martino dopo aver sbirciato nel pacco del pacchista di turno: “Lo sai quanti biglietti della Lotteria si compra?”. Continuata la partita rifiutando un cambio: via il pacco con dentro 100mila euro, poi 30mila euro. Offerta del dottore ridondante: 20mila euro, di nuovo rifiutati. Via il pacco contenente 500euro. Due tiri e il cambio proposto dal dottore, rifiutato. Via il pacco contenente 200euro e anche quello con una cifra importante come 50mila euro.