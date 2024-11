Affari Tuoi, il dottore beffa la Sardegna: Luca vince soltanto 100 euro

Scritto da Giulia Tolace , il Novembre 24, 2024 , in Programmi Tv

Partita sfortunata per la Sardegna

Ultima puntata della settimana per il seguitissimo programma di Rai 1 che ogni giorno nella fascia preserale totalizza ascolti da record. Nella puntata di stasera di Affari Tuoi, domenica 24 novembre, la Regione a giocare è stata la Sardegna con Luca da Sedilo, in provincia di Oristano. Barista e fidanzato con Mariangela da un paio d’anni Luca vive a casa con i suoi genitori e ha giocato insieme al fratello Francesco con il pacco numero 8. Al via i primi sei tiri: il pacco 20 della Calabria da 1 euro, il numero 19 della Puglia da 50 euro, il pacco numero 12 del Veneto da 5 mila euro, il numero 5 del Friuli Venezia Giulia da 20 mila euro, il pacco numero 4 del Lazio da 500 euro e, infine, il pacco numero 14 del Piemonte da 10 euro.

Il dottore di Affari Tuoi conduce la partita di stasera

La prima telefonata del dottore ha visto quest’ultimo chiedere al concorrente della Sardegna se volesse un cambio o un’offerta. Il concorrente ha detto che per lui era indifferente. Il dottore dunque ha proposto un cambio ma il concorrente l’ha rifiutato. Al via altri tre tiri: il pacco numero 2 della Toscana da 0 euro, il pacco 18 della Campania da 200 mila euro e, infine, il numero 6 dell’Umbria (new entry del programma) da 200 euro. Durante la successiva telefonata del dottore il concorrente ha fatto un’offerta di 164 mila euro ma ovviamente il dottore l’ha abbassata: 40 mila euro che però sono stati rifiutati. I successivi tre tiri sono stati il numero 10 della Valle D’Aosta da 30 mila euro, il pacco 17 dell’Abruzzo da 20 euro e il numero 9 del Molise da 5 euro (che si è aggiudicato il biglietto della lotteria).

Come si è conclusa la partita di Affari Tuoi

Se l’ultima concorrente del programma è stata più fortunata lo stesso non può dirsi per il concorrente di stasera. Il dottore ha poi offerto un tiro e 45 mila euro, rifiutati. Il pacco aperto è stato l’1 delle Marche da 10 mila euro. Il dottore ha offerto ancora un tiro e 50 mila euro, sempre rifiutati. Al via il pacco 7 della Basilicata da ben 300 mila euro. Ancora, il dottore ha dato 2 tiri e un cambio che è stato rifiutato. Sono stati aperti il pacco 13 della Liguria da 100 mila euro e il numero 16 della Sicilia da 75 mila euro. Dopo un’offerta da 10 mila euro, rifiutata, sono stati aperti: il pacco 15 dell’Emilia Romagna da 75 euro e il numero 11 della Lombardia da 50 mila euro. Infine il dottore ha offerto un cambio, accettato: nel nuovo pacco del concorrente però, il numero 3 del Trentino Alto Adige, c’erano solo 100 euro.