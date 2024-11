Affari Tuoi: Graziano non rischia e accetta 15.000€, ma ne perde 30.000

Il concorrente sfida il dottore e rifiuta due offerte

Oggi ha avuto il piacere di giocare al game show di Stefano De Martino il concorrente della Basilicata, il cui nome è Graziano con il pacco numero 10. E’ un batterista e ha deciso di affrontare questa sfida al fianco della compagna. I due stanno insieme da quasi 5 anni. Si segnala che anche quest’ultima lavora nel mondo della musica, visto che fa la cantante jazz. Fatta la dovuta presentazione il conduttore di Affari Tuoi ha dato via al gioco. Graziano ha quindi fatto i primi sei tiri non proprio fortunatissimi perchè ha visto svanire nel nulla la possibilità di portarsi a casa 200 mila euro. Si è quindi fatto vivo il dottore che ha proposto di cambiare pacco. Il musicista ha però deciso di sfidare la sorte e di rifiutare l’offerta: “Ringrazio il dottore, rifiuto il cambio e vado avanti…” Altri tre tiri in cui 300 mila euro sono andati purtroppo persi. Il dottore ha quindi proposto 19 mila euro. Graziano, dopo essersi confrontato con la fidanzata, ha deciso di rifiutare: “E’ comunque una somma importante, ma rifiutiamo l’offerta…”

Affari Tuoi: il concorrente cambia pacco, ma alla fine accetta l’ultima offerta di 15 mila euro

Graziano dalla Basilicata ha quindi fatto altri tre tiri molto buoni stavolta. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, ha quindi offerto di cambiare il pacco. Il concorrente del game show dell’ammiraglia Rai ha subito tenuto a far presente: “Da casa ho sempre detto che non cambierei mai…” E dopo averci riflettuto bene ha rifiutato il cambio. Altri due tiri per lui non fortunatissimi, visto che ha trovato 100 mila euro. Si è ovviamente rifatto vivo il dottore con un’offerta di 10 mila euro. Offerta prontamente rifiutata. Purtroppo stavolta ha pescato 75 mila euro facendo prendere una piega del tutto diversa alla partita. Il dottore gli ha quindi proposto di cambiare pacco. E stavolta il concorrente e la fidanzata hanno accettato andandosi a prendere il pacco numero 14. Alla fine rimane con 100 euro da una parte e 30 mila dall’altra. Il dottore ne ha quindi offerti 15 mila euro. Offerta accettata per paura di tornare a casa a mani vuote. Una scelta che alla fine si è rivelata essere poco lungimirante perchè avrebbe potuto vincere 30.000 euro.

Stefano De Martino commenta la partita di stasera

Si segnala che come tutte le puntate anche stavolta il conduttore di Affari Tuoi, il quale ieri ha ‘consegnato’ 20.000 euro a Fabio, ha voluto esprimere la sua opinione su questa partita prima di dare l’ok a Graziano di scoprire cosa aveva nel pacco 14:

“Una coppia di artisti che fanno un lavoro bellissimo e faticoso…Con l’arte non si ha un lavoro stabile, ma anzi è difficoltoso…E hanno quindi accettato l’ultima offerta…Aveva deciso di cambiare prendendo il pacco numero 14…Un numero ricorrente nei loro sogni…”

Purtroppo il concorrente e la fidanzata non hanno avuto abbastanza coraggio perchè avrebbero potuto portarsi a casa 30 mila euro.