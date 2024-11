Affari Tuoi, Luca accetta l’ultima offerta di 50.000€: nel pacco ne aveva solo 10

Il concorrente sfida il dottore rifiutando ben due offerte

Oggi a giocare con Stefano De Martino c’è Luca da Vasto in provincia di Chieti (MAbruzzo). Quest’ultimo, prima di iniziare la partita, ha confessato al presentatore dell’ammiraglia Rai che è un impiegato amministrativo specializzato nel rendiconto delle spese. Al suo fianco in questa partita ha voluto la sua fidanzata e futura moglie, che ha subito colto la palla al balzo per fare dell’ironia: “Stiamo insieme da 15 anni, ma percepiti sono 40…” Finita la presentazione Luca ha fatto i primi sei lanci abbastanza fortunati, anche se ha visto sfumare la possibilità di vincere 100.000 euro. Subito dopo ha chiamato il dottore per fare la prima offerta di 35 mila euro prontamente rifiutata dal concorrente di Affari Tuoi: “Non riesco a coprire le spese del matrimonio…” Altri tre tiri per quest’ultimo più fortunati di quelli di prima, tanto che il dottore ha proposto un cambio. Offerta nuovamente rifiutata.

Affari Tuoi, Luca alla fine non rischia e accetta l’ultima offerta di 50.000 euro rinunciando a 200.000

La partita del concorrente del Abruzzo è continuata ad andare nel verso giusto, visto che ha trovato altri pacchi blu, tanto che lo stesso dottore è stato costretto ad aumentare l’offerta proponendo 40 mila euro. Tuttavia Luca ha rifiutato ed ha fatto un nuovo lancio pescando un pacco contenente 10.000 euro. Non è tardata ad arrivare una nuova offerta del dottore che per bocca di Stefano De Martino, il quale ieri sera ha assistito alla partita sfortunata di Dalila, ha proposto 45 mila euro. Niente da fare perchè Luca ha rifiutato anche questa volta ed è andato avanti, ma purtroppo stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio della sua parte, visto che ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro. Di offerte il dottore ne ha fatte tante, ma il concorrente di Affari Tuoi ha preferito continuare la partita fino alla fine rimanendo con 10 euro da una parte e 200.000 dall’altra. Il dottore ha quindi colto l’occasione per metterlo in crisi proponendogli 50 mila euro. Stavolta però proprio sul finire del gioco il concorrente ha deciso di accettare. Scelta propizia perchè se avesse continuato fino alla fine si sarebbe portato a casa solo 10 euro.

Stefano De Martino commenta la partita del concorrente dell’Abruzzo

La partita di Luca è stata davvero molto fortunata perchè alla fine è riuscito ad arrivare con 10 euro da una parte e 200 mila dall’altra. Quest’ultimo non si è fidato e ha deciso di portarsi a casa i 50.000 euro offerti dal dottore. Una scelta che ha un po’ spiazzato Stefano De Martino: “Perchè non ci ha creduto fino alla fine?” Ma una volta che è il concorrente del Molise ha scoperto di avere nel suo pacco solo 10 euro il conduttore di Affari Tuoi non ha potuto far altro che ammettere l’errore: