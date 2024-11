Affari Tuoi, Dalila beffata dal destino: cambia il suo pacco e vince solo 5€

Dalila della Sicilia ha vinto l’ennesimo biglietto della Lotteria

Nuova puntata di Affari Tuoi stasera su Rai1 dove ha giocato Dalila che rappresenta la regione della Sicilia. Di professione Dalila – oltre ad aver vinto quattro biglietti della Lotteria Italia – informatore scientifico mentre la sorella Demelsia è architetto. Il suo nome è unico al mondo, soltanto lei ce l’ha. Si ritengo gemelle anche se non lo sono. Hanno dormito insieme nel lettone fino alle nozze. Sul finire della partita il dottore ha offerto il cambio e la concorrente, dopo una sequela di rifiuti, si è andata a prendere il pacco numero 15. Ma cosa aveva nel suo pacco originario 7? Soltanto 50euro. Quindi è rimasta con 5euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto 26mila euro, rifiutati. Incredibile, ma vero Dalila ha vinto 5 euro (per la quinta volta).

Affari Tuoi: partenza drammatica per la concorrente

Vediamo com’è andata la partita di Dalila partendo dal suo primo tiro: 15mila euro. Poi è arrivata una mattonata sulla testa con l’apertura dei 300mila, il pacco più alto di tutti. Via anche i 50mila e non contente le sorelle hanno aperto anche il pacco con dentro 10mila euro. Pure il pacco con i 20mila euro se n’è andato. Dopo una partenza così tragica Stefano De Martino ha scherzato per cercare di stemperare il tutto: “Ma notaio, ci sono anche dei pacchi blu?”. Ultimo pacco aperto per quanto riguarda la prima manche aveva all’interno 500euro. Il dottore ha offerto subito il cambio che è stato rifiutato. Si è ripartiti aprendo il pacco con dentro i fatidici 0 euro e poi quello con 30mila euro. Infine via anche i 200euro.

Stefano De Martino svela che gioca a carte con il dottore

Non una partenza felice per Dalila che si è vista sparire dagli occhi un sacco di pacchi rossi. La partita è continuata con un’offerta del dottore di 21mila euro, puntualmente rifiutata. Poi hanno aperto il pacco con dentro i 200.000 euro e poi i 20euro. Aperto anche il pacco con 1 euro. Rifiutato per l’ennesima volta il cambio proposto dal dottore. Aperto il pacco con i 5000 euro e i 100euro. Il dottore offre di nuovo 21mila euro, rifiutati. Aperto un pacco blu (75euro) e poi i 10 euro. Da notare che Stefano De Martino ha confessato che prima di ogni puntata è solito giocare a carte (a scopa, precisamente) con il dottore, che ha offerto 26mila euro (rifiutati). Purtroppo se ne sono andati via i 100mila euro (ieri, invece, sono stati vinti 30mila euro).