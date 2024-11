Affari Tuoi: Massimo capisce la strategia del dottore e accetta 52.000€

Il concorrente ha rifiutato ben due offerte del dottore

Stasera ha giocato al game show dell’ammiraglia Rai il concorrente del Piemonte, il cui nome è Massimo. E’ di Torino e in queste settimane ha divertito tutti gli spettatori a casa con i suoi balletti al fianco di Stefano De Martino. Prima di iniziare a giocare il presentatore gli ha chiesto di presentarsi. E quest’ultimo ha quindi rivelato che è un tassista: “Faccio questo lavoro da 33 anni e lo amo molto…” In questa occasione ha anche dichiarato di aver conosciuto personalmente Mike Bongiorno perchè ha partecipato a La ruota della fortuna. Al suo fianco ha voluto la figlia. Detto questo l’ex marito di Belen Rodriguez l’ha invitato a fare i primi sei lanci non proprio fortunatissimi perchè ha visto sfumare la chance di vincere 100 mila euro. Il dottore si è quindi fatto vivo con un’offerta di 35 mila euro. Un’offerta importante, come ha tenuto a sottolineare il concorrente, ma ha ritenuto troppo presto per fermarsi e ha quindi rifiutato. Altri tre tiri per Massimo, che ha dovuto dire addio a 50 mila euro. A quel punto il dottore ha offerto al tassista più simpatico di Affari Tuoi di cambiare pacco. Quest’ultimo ha però rifiutato.

Affari Tuoi: il concorrente ha accettato l’offerta di 52 mila euro

Massimo dal Piemonte ha quindi fatto altri tre tiri decisamente fortunati, visto che ha trovato tre pacchi blu. Il dottore si è quindi rifatto vivo offrendo al concorrente del game show di Stefano De Martino, il quale ieri ha ‘consegnato’ 15.000 euro a Graziano, la bellezza di 47 mila euro. Un’offerta decisamente importante, ma che non ha convinto il concorrente a mollare il colpo: “Trito e vado avanti…” Nuovo tiro e il tassista piemontese ha trovato 75 mila euro. Il dottore ha quindi offerto nuovamente di cambiare il pacco, ma Massimo non ha voluto sentire ragioni: “Rifiuto”. Alla fine il dottore gli ha offerto ben 52 mila e dopo un’attenta riflessione con il presentatore dell’ammiraglia Rai e sua figlia ha deciso di accettare. A quel punto De Martino l’ha avvertito:

“Godo della tua felicità, ma se ci sono i soldi ti mozzico in testa…”

Una scelta che si è rivelata essere assolutamente azzeccata perchè se no si sarebbe portato a casa solo 100 euro.

Stefano De Martino ha fatto una promessa al concorrente

Massimo, prima di aprire il suo pacco, ha rivelato di aver sempre pensato di avere nel pacco 300 mila euro: “L’ho fatto perchè era troppo bello…Mi sono svegliato di soprassalto…” Si segnala che però ha avuto la giusta intuizione perchè non avrebbe assolutamente vinto 300 mila euro, ma solo 100. Inutile dire che tutti in studio si sono complimentati con il concorrente del Piemonte, compreso il presentatore:

“Massimo ha vinto contro il destino…52 mila euro…Le calze hanno portato bene…”

L’ex marito di Belen Rodriguez ha poi voluto promettere al concorrente che quando passerà dalle sue parti lo andrà a trovare con tanto piacere: “Mi mancherai…Appena arrivo a Torino ti vengo a trovare…”