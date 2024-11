Affari Tuoi: Melissa del Veneto si commuove e accetta l’offerta di 42.500€

Melissa ha accettato 42.500euro. Aveva nel pacco 75mila

Nella puntata di stasera di Affari Tuoi insieme al conduttore Stefano De Martino ha giocato Melissa che rappresenta la regione Veneto. Melissa è impiegata e si sta laureando in Relazioni Internazionali. Ha giocato con il padre. Stefano De Martino: “Siete coalizzati contro la madre, vero?”. La mamma si chiama Stefania. La partita è andata bene perché si è ritrovata con tutti i pacchi rossi e soltanto i 50euro. Alla fine la giovane concorrente è rimasta con tre pacchi rossi (10mila, 75mila e 200mila) e uno blu (50euro). Il dottore ha offerto 37.500 euro, prontamente rifiutati. Se ne sono andati via i 200mila. Rifiutato anche il cambio. Via i 50euro quindi alla fine è rimasta con 10mila e 75mila euro. Il dottore ha offerto 42.500€. Melissa si è commossa e ha deciso di accettare. Cosa c’era nel suo pacco? I 75mila euro.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Melissa

Ma andiamo a ripercorrere la partita di Melissa del Veneto che è stata accompagnata da padre. Subito il primo tiro (di sei): via 5euro (e quindi il biglietto della Lotteria Italia) a cui sono seguiti i 500euro. Poi via l’euro solitario, quindi ottima partenza. Via anche i 20mila euro che erano nel pacco della Toscana e poi se ne sono andati, prima della telefonata del dottore, i 75euro e i 5mila euro. Campane e gioia in studio. Il dottore ha offerto alla concorrente 45mila euro, che sono stati puntualmente rifiutati. Di nuovo in gioco se ne sono andati 100.000 euro e a seguire i 20euro. Nel pacco della Puglia hanno trovato soltanto 100euro. Pacchi rossi in salvo, se così si può dire, e il dottore ha proposto alla concorrente il cambio.

Stefano De Martino scherza con il dottore: “Tenga duro”

Nelle ultime puntate il cambio si è rivelato fatale per i concorrenti di Affari Tuoi e Melissa per fortuna ha deciso di rifiutare il cambio propostole dal dottore. Di nuovo in partita: è stato chiamato il pacco contenente 10euro e poi nel pacco delle Marche c’erano i fatidici 0 euro (quindi via di Sesso e Samba con il pacchista del Piemonte). Via anche il pacco contenente i 200euro. Fino a qui una partita davvero formidabile dato che manca soltanto un pacco blu. Stefano De Martino ha scherzato con il dottore con l’elettrocardiogramma quasi piatto: “Tenga duro”. A Melissa sono stati offerti 50mila euro, ma sono stati rifiutati. Via il pacco con 15mila euro e poi se ne sono andati via i 300.000 euro. Il dottore le ha offerto 30.000 euro dopo che lei ha chiesto 55mila euro. Lei ha deciso di andare fino in fondo e ha aperto il pacco con i 30mila. Nel pacco del Piemonte sono stati trovati i 50mila euro (il pacco che aveva consigliato la mamma della concorrente).