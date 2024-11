Affari Tuoi: Orazio accetta l’offerta di 75.000€, nel pacco ne aveva 100mila

Orazio della Calabria ha accettato l’offerta di 75mila euro

Ennesima puntata di Affari Tuoi in onda stasera con la conduzione di Stefano De Martino prima di un nuovo appuntamento con le blind audition di The Voice Kids. Stasera ha giocato Orazio che rappresenta la regione Calabria. Orazio è un musicista. Ritornato in Italia dopo essere stato a Svezia (per dieci anni) e ancora prima ci sono stati 12 anni a Napoli. Contrabbassista, a Bergamo vive la sua compagna Ilaria con cui ha giocato stasera (e che è una musicista, suona il clavicembalo). La partita è stata grande, per Orazio, come si può leggere nei paragrafi successivi, e alla fine ha deciso di accettare l’offerta generosa del dottore di 75.000euro. Nel suo pacco aveva

Affari Tuoi: come è andata la partita di Orazio

Ripercorriamo assieme la partita di Orazio ad Affari Tuoi, che si è aperta subito con un pacco blu (10euro) e poi ancora quello rosso dei 20mila euro. Nel pacco della sua amata Campania ci ha trovato 30mila euro. Si è continuati con l’apertura dei 5mila euro e poi 75euro. Anche i 10mila euro sono stati chiamati, questa volta per ultimi, prima della chiamata del dottore, che ha deciso di offrire loro una cifra importante: 41mila euro. Rifiutati. Poi il pacco che è stato aperto ha rivelato i 15mila euro. Nel pacco dell’Abruzzo è stato trovato 0 euro. Poi la batosta: sono stati trovati i 300.000 euro. Rifiutato il cambio da parte del dottore. Finalmente i 5euro sono stati tolti di mezzo, con tanto di cavalcata da parte di Stefano De Martino.

A Orazio il pacco numero 3 è troppo caro per cambiarlo

La partita di Orazio ad Affari Tuoi è proseguita fortunatamente con un pacco blu contente 1 solo euro poi i 100euro. Ennesima offerta da parte del dottore: 41.000 euro. Orazio ha deciso di rifiutare l’assegno andandolo a tritare. Nel pacco del Veneto ha trovato un blu. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato, perché tiene al suo pacco numero 3. Via subito un pacco blu, così facendo la situazione è migliorata, dato che i due pacchi forti sono rimasti all’attivo. Peccato che subito dopo i 200mila euro siano stati eliminati dalla partita. Per due tiri il dottore ha offerto 27mila euro. Orario, però, li ha rifiutati. Vial il pacco con dentro 20 euro e poi via anche i 50 euro. Soldi sicuri. Nella serata di ieri Serena aveva 75mila euro, la stessa cifra che il dottore ha deciso di offrire a Orazio dato che è rimasto con tre pacchi ancora da aprire: 50mila, 75mila e 100mila.