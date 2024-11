Affari Tuoi, Micol parte malissimo ma pesca due cambi fortunati: vince 30mila €

Scritto da Giulia Tolace , il Novembre 10, 2024 , in Programmi Tv

Com’è andata la partita di stasera di Affari Tuoi

E’ stata il Friuli Venezia Giulia la regione a giocare stasera nel fortunato programma del preserale di Rai 1 campione indiscusso di ascolti. La concorrente è Micol da Gorizia di professione onicotecnica ma che frequenta anche le scuole serali perché spera di prendere il diploma e studiare medicina. Ha giocato con mamma Tatiana, di professione impiegata, e il suo pacco era il numero 16. Al via i primi sei tiri: il pacco 1 della Calabria fa partire malissimo il gioco contenendo ben 200mila euro. Si passa al 4 della Valle d’Aosta da 50mila euro, il 2 della Campania da 10mila euro, l’11 della Basilicata di 15mila euro, il 12 delle Marche da 100 euro e infine il 14 della Toscana da 75mila euro. La prima telefonata del dottore chiede se la concorrente vuole un cambio o un’offerta e lei opta per quest’ultima.

Scambio di pacchi durante la partita

Il dottore di Affari Tuoi ha offerto alla concorrente 20mila euro che lei ha rifiutato. Si passa ai successivi tre tiri: il 5 Lazio da 100mila euro, il 17 Liguria da 20 euro e il 19 Trentino Alto Adige da 75 euro. Il dottore propone a questo punto un cambio che la concorrente accetta. Sceglie dunque il pacco 18, Lombardia, e scopre subito che dentro il suo avrebbe avuto solo 200 euro. Altri due tiri: il 3 Umbria da 10 euro e il 20 Abruzzo da 50 euro. Il dottore propone un tiro più un’offerta da 20mila euro che la concorrente rifiuta. Il tiro scelto è il pacco 15 della Sicilia contenente per la quarta volta il biglietto della lotteria da 5 euro. Nuova telefonata del dottore che propone un nuovo cambio ma stavolta rifiutato dalla concorrente. Altro tiro: l’Emilia Romagna da 500 euro.

Com’è finita la puntata di stasera di Affari Tuoi

Se la concorrente di ieri aveva accettato l’offerta del dottore lo stesso non può dirsi per la concorrente di stasera che alla successiva offerta del dottore di 30mila euro ha nuovamente rifiutato. Il tiro è stato il pacco 8 del Molise da 20mila euro. Il dottore offre un tiro e 30mila euro che la concorrente rifiuta. Al via lo spacchettamento del pacco 13 della Sardegna da 5mila euro. Il dottore ha offerto 40mila euro rifiutati e il successivo tiro è stato il 9 Puglia che purtroppo conteneva il massimo montepremi di 300mila euro. Il dottore ha offerto un tiro e 10mila euro, rifiutati, ed è stato aperto il pacco 10 del Piemonte da 0 euro. Infine il dottore ha proposto un ultimo cambio che la concorrente ha accettato, prendendo il 6 del Veneto, vincendo 30mila euro.