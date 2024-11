Mattino 4, Roberto Poletti stoppa la Groppelli: “Non diamo luoghi comuni”

Patrizia Groppelli esprime la sua opinione su un caso

Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno deciso di dedicare l’intera prima puntata settimanale al caso della ragazza venuta a mancare in seguito ad un intervento di chirurgia. Tante le persone intervenute in diretta, tra cui pure la Groppelli. Cosa ha detto? L’ospite a Mattino 4 ha rivelato di credere che per la ragazza fosse un evento vero e proprio, visto che dal paesino in Sicilia è andata a Roma per fare l’intervento:

“Questa ragazza è partita da Lentini, che è una realtà molto piccola…E’ venuta nel continente a farsi operare…Per lei era una cosa spettacolare che poteva raccontare…”

Roberto Poletti riprende subito la sua ospite

A quel punto è intervenuto il collega di Federica Panicucci, il quale non l’ha lascata finire: “Scusa Patrizia non diamo luoghi comuni sulla Sicilia…” Il presentatore di Mattino 4, che giorni fa è rimasto spiazzato per delle immagini crude mandate in onda, ha quindi tenuto a far presente che proprio in Sicilia operano medici molto bravi: “Lo dico sempre…Operano medici molto bravi…” Patrizia Groppelli ha allora controbattuto, asserendo che il paese da dove proveniva la ragazza è comunque una piccola realtà: “Era per dire che è una piccola realtà…Per lei venirsi ad operare era come andare da un guru…” Poletti ha allora risposto che la Sicilia fa parte dell’Italia:

“Fa parte dell’Italia la Sicilia e ci sono dei medici chirurghi estetici bravissimi…”

A spezzare una lancia in favore della Groppelli è stato Antonio Caprarica: “Patrizia ha perfettamente ragione…Venendo da un piccolo centro e poi va nella grande città per operarsi…Il medico ha già un aura diversa…”

Mattino 4, problemi tecnici in diretta

Roberto Poletti ha quindi bloccato il suo ospite per dare la linea alla sua inviata presente al funerale della ragazza: “Antonio perdonaci un secondo perchè dalle immagini stanno posizionando quei palloncini…” Peccato che però il collegamento non è partito, come sottolineato da Federica Panicucci in diretta su Rete 4:

“Si è bloccata l’immagine…Adesso ripristiniamo…Ti sentiamo, ma adesso l’immagine è bloccata sui palloncini…L’emblema di questa giovanissima che ha perso la vita…”

Ha poi preso nuovamente la parola Antonio Caprarica, il quale ha dichiarato che questa vicenda è il risultato di tanti fattori: “Uno di questi fattori è la scarsa conoscenza…Ma quanti di noi siamo in grado di fare tutte le verifiche?” Secondo quest’ultimo dovrebbero essere le Autorità preposte a questo a fare le dovute verifiche. La Panicucci è assolutamente d’accordo, ma visto che la situazione al momento non è così, ha quindi dichiarato quanto segue: “Finchè non lo offrono bisogna farlo noi…Quello che è accaduto è inaccettabile…”