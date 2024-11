Tommaso Franchi lascia il Grande Fratello per raggiungere Maica al Gran Hermano

Tommaso Franchi al Gran Hermano per incontrare Maica: l’annuncio ufficiale

La concorrente della versione spagnola del Grande Fratello è stata solo 48 ore nella casa più spiata dagli italiani, ma tanto è bastato per perdere la testa per l’idraulico toscano. Una settimana fa circa si sono anche riparlati a distanza in confessionale. E in questa occasione non hanno nascosto la loro intenzione di volersi rincontrare al più presto. Ebbene questo giorno è arrivato. Difatti ieri durante la diretta del Gran Hermano il conduttore ha annunciato l’arrivo di Tommaso nella casa più spiata dagli spagnoli proprio per riabbracciare Maica Benedicto (il video dell’annuncio è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Grande Fratello: il concorrente ha già dimenticato Maica?

C’è però da dire che nonostante le dichiarazioni di facciata Tommaso Franchi in questi ultimi giorni si è sempre più avvicinato a Mariavittoria. Difatti si è lasciato andare con quest’ultima, arrivando a darle più di qualche bacio appassionato di fronte a tutti gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani, con buona pace di Maica Benedicto. Ma non è finita qua perché il ragazzo ha anche confessato agli altri concorrenti di voler lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini mano nella mano con Mariavittoia. Insomma pare proprio che ormai l’idraulico non pensi più alla ragazza spagnola, nonostante solo pochi giorni fa abbia detto di provare dei sentimenti nei suoi confronti, tanto da arrivare ad invitarla in Toscana.

IL VIDEO del momento in cui è stato annunciato l’approdo di Tommaso al Gran Hermano

Mariavittoria e il concorrente sempre più vicini

Si segnala inoltre che pure Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso hanno espresso la loro opinione su questo feeling tra Tommaso Franchi e Mariavittoria, non facendo mistero di credere siano proprio belli insieme: “Esteticamente siete belli…” Per tale ragione hanno anche dedicato loro delle canzoni d’amore. In tanti sono certi che al Grande Fratello spagnolo metteranno al corrente Maica Benedicto, la quale potrebbe rimanerci davvero tanto male, visto che solo pochi giorni fa Tommaso ha invece dichiarato di provare un profondo interesse nei suoi confronti:

“Tra noi è vero che c’era attrazione, eravamo molto complici…Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana…Sei bellissima…Mi manchi…”

E visto poi quello che è successo con Mariavittoria in questi ultimi giorni sembra proprio che abbia fatto totalmente marcia indietro oppure potrebbe aver semplicemente illuso la concorrente della versione spagnola del Grande Fratello. Cosa si diranno domani sera in diretta quando avranno l’opportunità di rivedersi e riabbracciarsi?