Affari Tuoi: Daniele cambia il pacco tre volte e alla fine se ne va con 5€

Daniele ha vinto 5euro. Nel suo vecchio pacco ne aveva 100mila

Ennesima puntata di Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino. Questa sera ha giocato Daniele che rappresenta la Valle D’Aosta. Ha un locale all’interno di una funivia a 3000 metri. Ha anche il gatto delle nevi. Ha giocato con sua figlia che ha iniziato a fare la prima stagione insieme a lui, e il pacco preso è il numero 18. Come porta fortuna ha scelto il cappello da alpino. Dopo svariate offerte rifiutate e tre cambi accettati, il concorrente è rimasto con 5euro da una parte e 100.000euro dall’altra. Com’è andata a finire? Ultima offerta del dottore: 29.000euro, rifiutati. Alla fine aveva 5 euro. Peccato che nel suo pacco precedente aveva 100mila.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Daniele

Ripercorriamo insieme la partita di Daniele ad Affari Tuoi: il primo pacco chiamato aveva al suo interno 10mila euro. Purtroppo al secondo tiro se n’è andato il pacco più alto, quello dei 300.000euro. Poi ha aperto un altro pacco rosso importante, quello dei 75mila. Finalmente dopo ha aperto quello da 100euro. Via anche il pacco da 5000euro. Vi anche il pacco da un euro per la gioia del concorrente e del pubblico. Il dottore ha offerto 29.000 euro, ma sono stati rifiutati. Via il pacco con 500euro, si è iniziati subito con un passo più leggero. 200euro se ne sono andati subito dopo. Nel pacco della Toscana sono stati trovati, purtroppo, 50mila euro. Questa volta il dottore ha proposto il cambio che è stato accettato: al posto del 18 ha preso il pacco numero 13. Cosa aveva nel pacco? Soltanto 20euro, quindi ha fatto bene. Nella scorsa puntata la partita è stata sfortunatissima.

Stefano De Martino a un concorrente: “Ha fatto schifo”

Se n’è andato via il pacco con dentro 30mila euro. Prima di questo, però, Stefano De Martino ha avuto modo di far sapere al concorrente del Trentino che il suo canto jodel “faceva schifo” confronto a quello del concorrente in gioco. Il pacco 14 conteneva solo 75euro. Il dottore a questo punto ha offerto 35mila euro, ma hanno deciso di andare avanti con la partita, che si è complicata quando hanno chiamato il pacco da 200.000euro. Offerto di nuovo il cambio, che è stato accettato. Al posto del 13 Daniele ha preso il numero 10. Poi è stato aperto il pacco con soli 10euro. Offerti 20mila euro, rifiutati. Nel pacco del Molise sono stati trovati 0euro. Offerto di nuovo il cambio, che è stato rifiutato. Nel pacco della new entry c’erano 50euro. Offerti 30mila euro, rifiutati. Via il pacco con dentro 15mila euro. Ennesimo cambio proposto, accettato per la terza volta: al posto del 10 si è ripreso il 13. Nel pacco numero 15 sono stati trovati 20mila euro.