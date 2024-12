Affari Tuoi, sfortunatissima Jessica: sbagliata anche la regione fortunata

La concorrente ha rifiutato le due offerte del dottore

E stasera a giocare con Stefano De Martino è toccato alla concorrente proveniente dalle Marche, il cui nome è Jessica. Quest’ultima, prima di dare il via alla partita, ha rivelato di essersi da poco laureato per la seconda volta a lettere: “Ho una vita passata sui libri…Mia sorella mi chiama Giacomina Leopardi…” E al suo fianco ha voluto proprio la sorella per affrontare questa avvincente sfida. Finita la presentazione il presentatore di Affari Tuoi ha dato il via alla partita con i primi sei lanci abbastanza buoni. Il dottore si è ovviamente fatto sentire subito offrendo alla concorrente del game show dell’ammiraglia Rai 40 mila euro. Un’offerta sicuramente importante, ma che non ha convinto Jessica a gettare subito la spugna: “Il tabellone è ancora tanto positivo…” Altri tre tiri per la concorrente, la quale ha trovato nell’ordine 500 euro, poi 100 mila euro e infine 30 mila euro. Il dottore ha allora offerto il cambio pacco. Offerta però rifiutata prontamente

Affari Tuoi, niente da fare per la concorrente che va alla regione fortunata

Stefano De Martino ha quindi invitato Jessica a fare altre tre tiri. E purtroppo questo giro di tiri non si è rivelato particolarmente fortunato per la concorrente del game show di Rai Uno, visto che ha preso i pacchi contenenti 50 mila e soprattutto 300 mila euro. Il dottore, per bocca dell’ex marito di Belen Rodriguez, che ieri ha ‘consegnato’ 20 mila euro a Marco, ha offerto solo 15 mila euro. Dopo un’attenta valutazione la marchigiana ha deciso di rifiutare: “A me non spaventa continuare…Rifiuto l’offerta…” Purtroppo però dopo l’ultimo lancio la concorrente è rimasta solo con 200 mila euro e altri quattro pacchi blu. Il dottore le ha proposto di cambiare pacco, ma Jessica ha preferito di no. Alla fine la concorrente del game è stata parecchio sfortunata perchè è rimasta solo con i pacchi blu ed è andata alla regione fortunata.

Jessica non vince niente neppure con la regione fortunata: partita davvero da dimenticare stasera

A quel punto Stefano De Martino per 100 mila euro ha chiesto alla concorrente di Affari Tuoi di dire quale secondo la sua opinione può essere la regione fortunata. E quest’ultima ha subito dimostrato di avere le idee chiarissime facendo il nome della Puglia. Niente da fare perchè non lo era. Niente paura perchè le è stata data l’opportunità di scegliere un’altra regione fortunata per 50 mila euro. E la concorrente del game show dell’access prime time di Rai Uno ha scelto la Campania: “Ho fatto una scelta con il cuore…” Purtroppo però anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè la regione fortunata alla fine era la Calabria.