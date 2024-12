Affari Tuoi: finale inatteso, ma la fortuna non gira. Eleonora vince solo 10 €

Eleonora sfida il dottore rifiutando le prime due offerte

Stasera è toccato alla concorrente proveniente dalla Toscana, Eleonora, giocare le sue chance per portarsi a casa 300 mila euro. Stefano De Martino, prima di iniziare questa nuova elettrizzante partita, ha chiesto ad Eleonora di presentarsi. Quest’ultima ha quindi rivelato di essere da Montespertoli in provincia di Firenze. Ha poi dichiarato che come lavoro fa l’accompagnatrice dei bambini all’asilo con lo scuolabus. Al suo fianco per affrontare questa sfida ha voluto il suo compagno. Finito questo momento la concorrente ha fatto i primi sei lanci non proprio fortunatissimo, visto che ha perso la possibilità di vincere 200 mila euro. Subito dopo si è ovviamente fatto vivo il dottore, il quale ha offerto il cambio pacco. Un’offerta ritenuta insolita dal presentatore dell’ammiraglia Rai:

“Insolita come cosa…Il dottore raramente inizia con il cambio…”

Alla fine la concorrente ha rifiutato. Altri tre tiri per lei decisamente buoni, visto che ha trovato solo pacchi blu. Il dottore non ha nascosto di essere in difficoltà a causa di quest’ultimo giro di tiri fortunati: “Tabellone strepitoso…” Motivo per cui ha offerto a Eleonora dalla Toscana 33 mila euro. Un’offerta importante, ma che ha deciso di rifiutare: “Sono tantissimi, ma sto andando abbastanza bene…Ringrazio e rifiuto l’offerta…”

Affari Tuoi: la concorrente si fida del suo sesto senso, ma vince solo 10 euro

Terzo giro di tiri per Eleonora a cui purtroppo la fortuna non ha continuato a strizzare l’occhio, visto che purtroppo ha trovato il pacco rosso con 75 mila euro. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, ha quindi offerto ancora 33 mila euro. La concorrente toscana, dopo averci riflettuto bene, ha deciso di rifiutare. A quel punto le è stato concesso di fare un nuovo tiro sfortunatissimo perchè sono volati in cielo ben 300 mila euro. Il presentatore dell’ammiraglia Rai, il quale ieri ha ‘consegnato’ 12.500 euro a Roberta, è quindi arrivato alla conclusione che adesso è tutto cambiato: “La partita adesso cambia completamente…” Il dottore ha allora offerto di cambiare pacco, ma Eleonora non si è mossa dalla sua posizione continuando a giocare. Di offerte ce ne sono state ancora tante, ma le ha tutte rifiutate. Alla fine della partita è rimasta con 10 euro da una parte e 50 mila dall’altra. La fortuna non è però girata nel verso giusto perchè la concorrente ha vinto solo 10 euro.

Stefano De Martino rimasto basito dopo il clamoroso retroscena svelato dalla concorrente

Si segnala che sul finire della puntata Eleonora, prima di fare l’ultimo lancio, ha svelato un retroscena che ha lasciato senza parole il presentatore di Affari Tuoi. Difatti la concorrente della Toscana ha rivelato che suo figlio ha disegnato il numero del pacco con cui avrebbe giocato stasera, che era proprio il 19. Il conduttore dell’ammiraglia Rai ha quindi colto la palla al balzo per dire che anche se molti magari non ci credono a queste cose succedono e come:

“Non ci si crede…Lo ripoto perchè so che qualcuno da casa si domanda com’è possibile…Loro pescano su una ruota che gira con i pacchi coperti…Non si può sapere il pacco…Il bambino ha scritto il numero 19…Aiutatemi voi a dire com’è possibile una cosa del genere…Com’è possibile?”

Purtroppo però è andata male per Eleonora, che è uscita dal game show con pochi euro in mano.