Affari Tuoi: Roberta accetta 12.500euro, ma nel suo pacco ne aveva 30mila€

Roberta del Piemonte ha accettato l’offerta di 12.500euro

Prima puntata di Affari Tuoi della settimana con la conduzione di Stefano De Martino. Questa sera ha giocato Roberta del Piemonte. Cosa fa nella vita? Addetta ai servizi di pulizia. Ha giocato con Ilaria, disoccupata, quindi in cerca di un impiego come babysitter perché è molto brava con i bambini. Alla fine le due sorelle, dopo una partita sfortunata, sono rimaste con tre pacchi: due blu (10, 20euro) e uno rosso (30mila euro). Alla fine è rimasta con il pacco rosso e con i dieci euro. Offerta di 12.500euro, che viene accettata per non incappare in una delusione. Ma cosa c’era nel suo pacco? 30mila euro, purtroppo.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Roberta

Com’è andata la partita di Affari Tuoi di Roberta? Ripercorriamola assieme: il pacco con dentro un euro è andato via subito e poi sono stati chiamati i 10mila euro e i 100mila euro. Poi sono andati via i 5 euro che danno diritto a un biglietto della Lotteria Italia. Via anche il pacco con dentro 500euro. Via anche i 15mila euro. Cosa ha fatto il dottore per la prima volta durante la serata? Le ha offerto 36mila euro, che sono stati rifiutati dati i pacchi ancora in gioco. Purtroppo i 300.000 euro sono andati via andando a complicare e non poco la partita. Nel pacco dell’alpino sono stati trovati i 75mila euro, di male in peggio. Purtroppo anche i 200mila euro sono andati via in fumo. Purtroppo sono rimasti soltanto i 50mila euro e il dottore vedendo un tabellone del genere ha invitato Roberta a fare otto tiri.

Stefano De Martino cerca di fare della meditazione

Partita assai complicata per Roberta costretta a tirare la bellezza di 8 tiri. Un’enormità. E in più una misera offerta di 5000euro, rifiutata. Il primo pacco tirato ha visto andare via pure i 50mila euro. Poi via i 50euro. Via anche i 20mila euro. Prima dell’apertura dei pacchi da segnalare Stefano De Martino fare della meditazione con tanto di musica orientale al fine di calmare le sfortunate acque del destino. Via il pacco con dentro i 200euro e poi anche quello con dentro 100euro. In una delle ultime puntate, invece, c’è stato un finale al cardiopalma.