Affari Tuoi, finale al cardiopalma per Chiara: rifiuta 150mila€, ne vince 100.000

Chiara dell’Abruzzo ha vinto 100.000euro

Stasera ad Affari Tuoi ha giocato Chiara dall’Abruzzo, soprannominata Miss Arrosticini. Viene da Pescara. È una graphic e web designer. Tutto a che fare con il mondo digital. Ha giocato con Andrea, il suo fidanzato. Si sono conosciuti in palestra. Tra un calice di vino e l’altro si sono scambiati uno sguardo e lui poi l’ha approcciata sui social. Ora sono felici e innamorati e sono rimasti con tre pacchi (20euro, 100mila, 200mila) prima dell’offerta del dottore di 60.000euro. Lei ha rifiutato andando contro il fidanzato, per fortuna, perché se ne sono andati via i 20euro. Una partita davvero incredibile da parte di Chiara, che ha avuto il coraggio di andare avanti. L’offerta del dottore questa volta è stata di 150.000euro. Lei ha rifiutato: nel suo pacco ne aveva 100mila.

Stefano De Martino svela di aver rapato a zero il dottore

La partita di Chiara ad Affari Tuoi è stata grintosa come ha auspicato Stefano De Martino? (Lui ha fatto una sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno). Il primo pacco chiamato è stato quello del Trentino con dentro 50euro, poi i 15mila euro, e via un altro pacco blu, un altro ancora e poi i 50mila euro. Stefano ha confessato quanto segue: “Il dottore non ha molti capelli. Ho avuto una suggestione. Sarebbe meglio che si rasasse a zero. Ho preso la lametta e gli ho tagliato a zero tutti i capelli”. Intanto il dottore ha deciso di offrire 42mila euro a fronte di tre tiri. Lei ha rifiutato dato che il tabellone era ancora tutto rosso. È stato chiamato il pacco della Puglia con dentro i tanto agognati 300mila euro. Via anche i cinquemila euro e i ventimila euro.

Affari Tuoi: come è andata la partita di Chiara

Partita sofferta per Chiara ad Affari Tuoi ed ecco che Stefano De Martino ha iniziato a fare il tifo sperando che la fortuna potesse sorriderle. Il pacco chiamato è stato blu: 200euro. E anche l’euro solitario se n’è andato liberando spazio nel tabellone. L’offerta del dottore è stata di 42mila euro, ma è stata rifiutata, quindi la partita è tornata nel vivo chiamando un pacco blu. Questa volta il dottore ha offerto il cambio, ma hanno deciso di tenere il pacco numero 20. Poi è stato chiamato il pacco con dentro 30mila euro. Purtroppo se ne sono andati via i 75mila euro. L’offerta del dottore è scesa: 31mila euro. Rifiutata. Via il pacco dei 5euro. Offerta di 42mila euro da parte del dottore, rifiutata. Via i 0euro, quindi sono rimasti in gioco 100mila, 200mila e 20euro.