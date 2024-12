Affari Tuoi: Marco del Molise capisce il gioco del dottore e vince 20.000€

Il concorrente ha rifiutato sia un’offerta che il cambio pacco

Stasera è stato il turno del concorrente proveniente da Spinete (Molise) giocare con Stefano De Martino, il quale prima di farlo giocare gli ha chiesto di presentarsi. Quest’ultimo ha quindi rivelato di chiamarsi Marco e di essere nato a Toronto, dove ha vissuto solo i suoi primi tre mesi di vita. Al suo fianco per affrontare questa sfida ha voluto la mamma Maria. Ha poi scoperto di avere il pacco numero 16. A questo punto è iniziata la partita con i primi sei lanci decisamente sfortunati, visto che ha trovato subito 300 mila euro. Il dottore da lì a poco si è quindi fatto vivo offrendo 33 mila euro. Offerta ritenuta sicuramente cospicua, ma rifiutata dal concorrente di Affari Tuoi e da sua madre. Altri tre tiri per Marco, che stavolta è stato decisamente più fortunato di prima. Il dottore ha quindi proposto il cambio pacco. Quest’ultimo ha però preferito non cambiare e andare avanti così.

Affari Tuoi, il concorrente ha deciso di sfidare il dottore vincendo 20 mila euro

Marco ha allora fatto un altro tiro sfortunatissimo perchè ha perso 200 mila euro. Nonostante questo però la mamma è riuscito a spronarlo a non abbattersi. E anche il pubblico l’ha sostenuto urlando il suo nome. Purtroppo però ha anche trovato il pacco contenente 75 mila euro. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, il quale ha assistito alla partita sfortunata di Chiara, ha deciso di giocarsi la prossima mossa a carte (da una parte il cambio e dall’altra l’offerta). Marco del Molise ha scelto di non cambiare, anche se ha tenuto a precisare che di motivi per farlo ne avrebbe avuti almeno tre limpidi. Altri tre tiri per lui, che ha trovato nell’ordine il pacco contenente 100 mila euro poi 50 mila e infine 1 euro. Il conduttore non ha nascosto tutto il suo sgomento:

“Ma come si fa? Una tragedia…Per fortuna sono rimasti i 20 mila euro se no me ne andavo via io…”

Alla fine il concorrente è rimasto con 20 mila euro da una parte e 50 euro dall’altra. Il dottore ha quindi offerto di cambiare pacco. Una scelta assai sofferta perchè Marco si è trovato di fronte a un vero e proprio bivio. Quest’ultimo ha allora deciso di rifiutare e restare con il suo pacco. E ha fatto bene perchè ha vinto 20 mila euro.

Stefano De Martino ha fatto i più sinceri complimenti al concorrente

Il conduttore di Affari Tuoi, prima del gran finale, ha colto l’occasione per fare i più sinceri complimenti a Marco del Molise perchè in queste settimane è stato un punto di riferimento per tutti non negando un sorriso mai a nessuno:

“Un uomo di grande valore e sani principi, non c’è stato un solo concorrente senza dire di aver fatto amicizia con Marco…Tutti sono andati a rifugiarsi in lui…E’ stato un punto di riferimento per tante persone…”

E fortunatamente è andato tutto per il meglio, visto che Marco e la madre sono tornati a casa con 20 mila euro.