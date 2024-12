Affari Tuoi, regione fortunata: Chiara non vince 50.000€ per un soffio

Chiara del Friuli Venezia Giulia non ha vinto nulla

Nella puntata di stasera di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, ha giocato il comandante Chiara che rappresenta la regione Friuli Venezia Giulia. Di lavoro fa il rimorchiatore di navi. Sua sorella Sara, invece, studia giurisprudenza e vorrebbe aprire uno studio legale tutto suo, un giorno. Alla fine della partita la concorrente in questione è rimasta con un pacco blu (200euro) e un pacco rosso (15mila euro). Però hanno deciso di andare alla regione fortunata. Hanno vinto? No.

Com’è andata la partita del comandante Chiara

La partita di Chiara ad Affari Tuoi è iniziata male con il pacco da 50mila euro, poi se ne sono andati i 500euro. Via anche i dieci euro. Anche i 75euro se ne sono andati facendo la gioia del pubblico. Purtroppo, però, se ne sono andati anche i 200mila euro. Le concorrenti hanno commentato: “Abbiamo fatto un danno”. Finita la prima manche chiamando il pacco con dentro i 30mila euro. La prima offerta del dottore è stata di 30.000 euro. Rifiutati. Nella seconda manche sono stati chiamati subito i 5000euro. Purtroppo, poi, se ne sono andati anche i 100.000euro. Niente da fare, anche i 20mila se ne sono andati, e intanto i blu sono sempre stati più dei rossi. Rifiutato il cambio che ha offerto il dottore.

Stefano De Martino commenta la partita: “Una debacle”

Terza manche per Chiara che ad Affari Tuoi ha chiamato il pacco con dentro 1 singolo euro. Via il pacco blu con dentro i 20euro. Purtroppo il pacco aperto subito dopo è stato quello più alto: 300mila euro. Poi è stato aperto un pacco blu, per fortuna, e in seguito il pacco dei cinque euro. E poi ancora Chiara ha avuto la fortuna di beccare un altro pacco blu. Purtroppo se ne sono andati via anche i 75mila euro. Via anche i 10mila euro per una vera e propria “debacle”, come l’ha chiamata Stefano De Martino. Il dottore ha offerto solo 4mila euro. Un’altra partita disastrosa come quella di Giuseppina della scorsa settimana.