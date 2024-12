Affari Tuoi: Osvaldo accetta l’offerta da 50.000€, ma nel pacco ne aveva 200.000

Il concorrente ha accettato la proposta di cambiare pacco

Per il Trentino Alto Adige stasera ha giocato Osvaldo originario da Bolzano. Quest’ultimo è pensionato e ha 60 anni. Al suo fianco per affrontare questa avventura ha voluto la figlia Chiara. Stefano De Martino ha quindi permesso al concorrente di iniziare la partita con il primo giro di lanci non proprio fortunati perché proprio sul finale ha preso il pacco rosso contenente 100 mila euro. Subito dopo ha chiamato il dottore che ha fatto un’offerta da 39 mila euro. Offerta cospicua, ma il concorrente di Affari Tuoi ha deciso di continuare la partita: “Rifiutiamo alla grande…” Altro giro di tre lanci decisamente fortunato, visto che ha trovato solo pacchi blu. Il dottore, in estrema difficoltà, ha quindi proposto un cambio pacco immediatamente accettato: “Cambio…Prendo il pacco 11…”

Affari Tuoi, il concorrente non si è fidato e ha deciso di accettare l’offerta da 50 mila euro

Osvaldo ha poi spiegato di aver voluto il pacco numero 11 perchè è anche il giorno in cui è nata la moglie: “A lei devio la vita…” Quest’ultimo è poi andato subito a vedere cosa ci fosse nel pacco che ha deciso di lasciare scoprendo che se non l’avesse fatto sarebbe tornato a casa solo con 5 euro. Una scelta che si è quindi rivelata assolutamente proficua fin da subito. Altri due tiri per il concorrente, che ha trovato 100 euro e 10 mila. Una sfortuna davvero sfacciata per il concorrente del game show dell’ammiraglia Rai perchè è arrivato fino a questo punto con un solo pacco blu da una parte e la maggior parte solo rossi. Il dottore, sempre più in difficoltò, ha quindi telefonato a Stefano De Martino, il quale ieri ha assistito alla partita sfortunata di Eleonora, offrendo 50 mila euro. Una bellissima offerta, ma la figlia e il concorrente hanno detto no:

“Grazie al dottore per l’offerta…La cifra è importante, ma la fortuna ci sta aiutando…Rifiutiamo…”

Ha fatto quindi un nuovo tiro trovando il pacco da 30 mila euro. Il dottore ha allora offerto ancora 50 mila euro per cercare di far desistere dal continuare il concorrente, che ha deciso di andare avanti. E anche stavolta ha fatto benissimo perchè è rimasto con soli pacchi rossi e quindi con la matematica certezza di tornare a casa con i soldi. Ad un passo dal giro finale il concorrente non ha però voluto osare e ha accettato l’offerta di 50 mila euro. Purtroppo quest’ultima scelta non è stata lungimirante perchè fosse andato fino in fondo avrebbe vinto 200 mila euro.

Stefano De Martino sorpreso dal ragionamento fatto dal concorrente

Si fa presente che poco prima del tiro finale Osvaldo ha rivelato di essere felice comunque anche se nel pacco avesse 200 mila euro per un motivo ben definito:

“Io con l’11 ho già vinto…Ho preso mia moglie…Cosa vuoi di più? I soldi vanno e vengono, ma l’amore rimane…”

Ragionamento questo apprezzato particolarmente dal conduttore di Affari Tuoi: “Mi ha stupito quando ha detto di aver vinto perchè ha incontrato la donna che l’ha salvato e poi ha un rapporto con le donne della sua vita esemplare…” Purtroppo però non ha avuto coraggio fino alla fine rinunciando a 200 mila euro. De Martino ha quindi chiosato: “La fortuna ti ha baciato, ma sei stato prudente…Chi si accontenta gode…”