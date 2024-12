Affari Tuoi, disastro di Giuseppina: è andata malissimo la regione fortunata

Giuseppina della Sardegna non ha vinto nulla

Nuova puntata di Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino: questa sera ha giocato Giuseppina che rappresenta la regione Sardegna. Nella vita è una funzionaria comunale ed è laureata in giurisprudenza. Ha giocato insieme al marito Luigi. Come è nata la loro storia d’amore? Nata a Bologna. Una delle sue migliori amiche è la sorella di lui. Luigi è stato volontario in Africa e ora vivono a Cagliari. Partita sfortunata perché è andata alla regione fortunata e non ha vinto nulla.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Giuseppina

Vediamo com’è andata la partita di Giuseppina ad Affari Tuoi dopo quella di Osvaldo: nel primo pacco aperto sono stati trovati 75mila euro. Il secondo pacco ha visto andarsene soltanto 75euro mentre il terzo aveva dentro soltanto cinque euro. Nel pacco del Molise sono stati trovati diecimila euro. Nel pacco della Lombardia, invece, 5000euro. Poi via purtroppo i 200.000euro. Il dottore le ha offerto, dunque, per la prima volta 30mila euro. La cifra è stata rifiutata. Purtroppo il primo pacco aperto della seconda manche è stato quello dei 300.000euro. Poi via l’euro solitario e anche i 200euro. Poi le è stato offerto il cambio, che è stato accettato: il suo pacco numero 15 è stato cambiato con il numero 5.

Stefano De Martino fa più di 6 milioni di spettatori

Intanto si può dire che Stefano De Martino nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi ha raccolto davanti il piccolo schermo più di sei milioni di spettatori sfondando il muro del 28% di share. Comunque dopo il cambio pacco di Giuseppina sono stati trovati 12mila euro, poi i 10euro. Purtroppo se ne sono andati anche i 100mila euro. Offerti 5000euro, rifiutati. Il pacco aperto dopo aveva all’interno 0euro. Se ne sono andati via anche i 20mila euro. Pure i 15mila euro se ne sono andati. Via anche i 50mila euro. Purtroppo si è dovuti andare alla regione fortunata.