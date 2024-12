Al Bano cambia idea sul Festival di Sanremo: “Basta così”, addio definitivo

Al Bano rinuncia alla manifestazione canora

Verrebbe da chiedersi come mai certi cantanti vedano il loro non essere stati accettati nel cast dei big di Sanremo quasi un’offesa, un’azione di lesa maestà, e chi ne ha più ne metta. Possibile che non ci si possa fare una risata e riprovarci l’anno dopo? Come se poi questi cantanti non avessero di che sfamare se stessi e la famiglia dopo anni di concerti in giro per il mondo. All’AdnKronos Al Bano ha voluto far sentire la sua dopo che era circolata la voce che non si sarebbe arreso e che avrebbe riprovato a partecipare al Festival: “Basta così. Non ci riproverò più. Volevo chiedere la mia carriera Sanremese il prossimo anno”.

Il cantante furioso per non essere a Sanremo 2025

Sanremo 2025 ha un cast pieno zeppo di cantanti già visti lo scorso anno o comunque negli passati così che il pubblico non senta troppo il distacco tra questo Festival e quelli di successo di Amadeus. Quindi il pubblico ritroverà Elodie, Noemi, Irama, i Modà, The Kolors, Giorgia, Francesco Gabbani, Clara ecc. Oltre a un graditissimo ritorno: quello di Massimo Ranieri con una canzone scrittagli da Tiziano Ferro. Al Bano, invece, non è rientrato nei big. Evidentemente la sua canzone non era all’altezza del cast? Senza dubbio dato che chi sceglie il cast lo fa in base alle canzoni e non alla simpatia dell’artista di turno. Al Bano, però, non ci sta e fa sapere che avrebbe voluto chiudere la sua carriera sanremese proprio il prossimo anno e che non gliel’hanno permesso dato che è stato scartato. “Continuerò a dire no comment fino alla morte” ci ha tenuto a ribadire. E il pubblico se ne farà una ragione.

“Amadeus mi aveva assicurato che avrei potuto gareggiare”

Ad Al Bano Carrisi la gara di Sanremo piace, eccome. A differenza della sua ex moglie Romina Power che difficilmente avrebbe accettato di tornare in gara in coppia con lui. “Amadeus mi aveva assicurato che avrei potuto gareggiare l’anno dopo la reunion con Ranieri-Morandi”, ma poi “non ha mantenuto i patti”. E poi ha ribadito che per lui è basta così, facendo intendere un addio definitivo al Festival di Sanremo (arrivata una sentenza storica), ma tenendoci a dire che rispetta il giudizio di coloro che hanno deciso la formazione del cast. Al Bano potrà stare seduto sul divano di casa a guardare la manifestazione canora per fare il tifo per Massimo Ranieri.