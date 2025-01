Affari Tuoi: Giulia della Lombardia accetta 60.000€ e scopre che ne aveva 200.000

Inizio partita fortunato per la concorrente della Lombardia

Stasera è toccato alla concorrente della Lombardia giocare con Stefano De Martino. E quest’ultima per sfidare la sorte ha voluto al fianco il suo compagno Stefano. E ovviamente dopo la presentazione di rito Giulia ha subito iniziato a giocare facendo i primi sei lanci abbastanza fortunati, anche se ha pescato 30 e 75 mila euro. Il dottore si è quindi fatto avanti con la prima offerta di 40 mila euro. Offerta importante, ma rifiutata dalla concorrente: “Bella offerta, ma che siamo venuti a fare? Rifiutiamo e andiamo avanti…” Altri tre lanci per Giulia, la quale è stata particolarmente fortunata, visto che ha trovato solo pacchi blu. A quel punto il dottore, un po’ sconsolato, ha proposto il cambio pacco. Tuttavia la concorrente ha preferito tenersi stretta il suo pacco numero 18: “Ringrazio il dottore, ma rifiuto il cambio…”

Affari Tuoi, la concorrente ha accettato l’offerta del dottore di 60 mila euro

E anche con il terzo giro di lanci la fortuna ha continuato a strizzare l’occhio a Giulia della Lombardia, visto che ha mantenuto la possibilità di vincere 100-200 e 300 mila euro. Il dottore, ovviamente per bocca di Stefano De Martino, che ieri ha ‘consegnato’ 15 mila euro alla concorrente della toscana, ha offerto ben 50 mila euro. La concorrente del game show dell’access prime time dell’ammiraglia Rai non ha nascosto che sono tanti soldi, ma ha preferito andare avanti: “Sono tanti soldi, ma rifiuto l’offerta…” Una scelta che ha mandato in visibilio il pubblico in studio. Un altro tiro per lei, che ha pescato il pacco da 20 mila euro. Il dottore ha allora offerto un cambio pacco, ma non è servito a far cambiare strada alla concorrente lombarda. Purtroppo però è stata una scelta forse azzardata perchè ha visto sfumare le possibilità di vincere 50 e 300 mila euro. Nuova offerta di 36 mila euro da parte del dottore, ma anche stavolta Giulia ha detto no. Altro lancio fortunato per lei, che ha poi ricevuto dal dottore una nuova offerta da ben 60 mila euro. Nonostante l’offerta cospicua, Giulia in lacrime ha rifiutato. Alla fine è rimasta con zero euro da una parte e ben 200 mila dall’altra. Il rischio era però troppo grande di tornare a casa a mani vuote e la concorrente lombarda ha quindi deciso di accettare l’offerta del dottore di 60 mila euro. Purtroppo però se avesse osato avrebbe portato a casa ben 200 mila euro

Stefano De Martino ha consolato la concorrente, che ha visto sfumare la possibilità di vincere 200 mila euro

Il conduttore di Affari Tuoi, prima di vedere quando avrebbe vinto Giulia se non avesse accettato l’offerta del dottore, ha voluto fare un riepilogo della sua partita di stasera, non facendo mistero che è stata al cardiopolama:

“Partita al cardiopalma, con un finale incredibile…Tutto o nulla…Tantissime le offerte tritate…Ci hai riflettuto e poi hai detto ‘Chi troppo vuole nulla stringe’…Se lo zero è nel tuo pacco balliamo tutti…”

Una volta scoperto che nel pacco la concorrente lombarda aveva 200 mila euro l’ex marito di Belen Rodriguez ha subito cercato di consolarla: “Il rischio era troppo alto Giulia, e forse anche noi avremmo accettato quell’assegno…Giulia va a casa con 60 mila euro e ci ha regalato una grandissima partita…”