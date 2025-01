Affari Tuoi, Giuliana accetta l’offerta di 50.000€, ma nel pacco ne aveva 100.000

Inizio di partita thrilling per la concorrente della Campania

Stasera è toccato a Giuliana dalla Campania giocare con Stefano De Martino con il pacco numero 2. E al suon fianco ha voluto la madre. Dopo la breve presentazione ha quindi iniziato la partita nei peggiori dei modi. Difatti il primo pacco che ha trovato è stato quello contente 300 mila euro. Purtroppo le cose non sono poi tanto migliorate con i successivi tiri. A quel punto il dottore ha fatto la sua prima offerta di 20 mila euro. Un’ottima cifra che però la concorrente di Affari Tuoi ha deciso di rifiutare perchè è ancora presto. Altro giro di tiri non proprio fortunatissimi per la concorrente, che ha continuato a trovare qualche pacco rosso. Da lì a poco si è fatto vivo nuovamente il dottore che ha offerto sempre la stessa cifra di prima. E anche stavolta Giuliana ha detto no: “Ci sono ancora tanti pacchi blu che spero di trovare…Rifiuto e vado avanti…”

Affari Tuoi: la concorrente decide di sfidare il dottore

Altro giro di tre tiri per la concorrente, che purtroppo ha trovato subito il pacco da 200 mila euro lasciando senza parole Stefano De Martino, che ieri ha ‘consegnato’ 50 mila euro a Michele della Lombardia: “Basta rossi eh!” Fortunatamente gli altri due tiri sono andati meglio. Ovviamente il dottore ha subito cercato di metterla in difficoltà offrendo per la terza volta consecutiva 20 mila euro. Non c’è stato però niente da fare perchè la concorrente ha ancora rifiutato. Il dottore ha quindi cambiato strategia giocando a carte (in una c’è l’offerta e nell’altra c’è il cambio): “Pesca il tuo destino…” E il destino ha voluto per lei il cambio pacco. Niente da fare perchè Giuliana è andata dritta per la sua strada rifiutando anche questa possibilità. Stavolta pare abbia fatto la scelta giusta perchè ha trovato solo pachi blu.

Giuliana accetta l’ultima offerta del dottore di 50 mila euro

Il dottore di Affari Tuoi si è però incaponito proponendo nuovamente 20 mila euro. Stefano De Martino si è ovviamente chiesto quale sia la sua strategia. Giuliana non si è piegata ed ha continuato a rifiutare. Nuovo tiro fortunato per la concorrente perchè ha trovato il pacco blu. Si segnala quindi il cambio di strategia del dottore, che con 100 mila euro ancora in ballo ha alzato l’offerta a 35 mila euro. La mamma di Giuliana non ha fatto mistero che avrebbe accettato: “Il gioco si fa duro…Io accetterei…” La figlia però non è stata dello stesso avviso affrontando a viso aperto il dottore facendo un altro tiro: “Spero che il nonno mi sia di aiuto e chiamo la Sardegna numero 18…” Altra mossa azzeccata perchè ha trovato il pacco blu contenente solo 1 euro. Il dottore per l’ultimo tiro ha quindi offerto la bellezza di 50 mila euro. Un’offerta che ha messo in crisi non poco Giuliana, la quale stavolta ha detto sì: “Bisogna darsi dei limiti e riconoscere quando c’è bisogno di fermarsi…In ogni caso è una vittoria…Accetto…” Se non avesse però accettato sarebbe rimasta con 50 mila euro da una parte e 100 mila dall’altra. E purtroppo per lei se avesse continuato a dire no sarebbe tornata a casa con 100 mila euro in tasca.