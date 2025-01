Manuel Bortuzzo sulle vicende legali con Lulù Selassiè: “Una sconfitta”

Verissimo, l’ospite ha rotto il silenzio sulla denuncia fatta a Lulù Selassiè

Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Anna Lou Castoldi, ha chiamato in studio Manuel Bortuzzo, il quale si è raccontato come mai finora. Ad un certo punto la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset ha anche rivelato di essere venuta a conoscenza che ultimamente ha vissuto un momento assai particolare riferendosi a tutto quello che è successo con la sua ex Lulù Selassiè, anche se non l’ha mai nominata: “Se ne è tanto parlato…Una storia molto brutta legata ad una tua passata storia sentimentale…Cosa provi?” E quest’ultimo ha subito tenuto a dire che ovviamente non può dire molto per questioni legali, anche se certo non ha fatto mistero di essere assai dispiaciuto:

“Ovvio che io sia dispiaciuto e ci sia stato male per tutta questa storia…Non è stato un bel periodo…”

Manuel Bortuzzo ha confessato di credere che questa faccenda sia una sconfitta

L’ospite a Verissimo ha poi dichiarato di essere particolarmente dispiaciuto proprio per il fatto che mai avrebbe pensato che sarebbe arrivato ad un epilogo del genere con la sua ex Lulù Selassiè:

“Quando inizi un percorso con una persona è normale sognare il meglio…Si sogna sempre il bene, certo non si va a pensare queste cose…”

Manuel Bortuzzo ha poi rivelato a Silvia Toffanin, che poco prima ha intervistato Anna Lou Castoldi, di credere che alla fine sia una sconfitta per entrambi: “Mai avrei pensato di vivere una cosa del genere…E’ una sconfitta da ambo le parti…” Quest’ultimo su Canale 5 ha comunque tenuto a dire di essere stato costretto a prendere una decisione per tornare a gestire a pieno la sua vita: “Ti dispiace, non vuoi mai arrivare a questo…Arriva però un momento nella vita che le scelte vanno fatte per il bene tuo…”

L’ospite ha svelato che all’età di 17 anni è stato costretto a cambiare città

Silvia Toffanin ha poi rivelato a Manuel Bortuzzo di essere venuta a sapere che a 17 anni è stato costretto a cambiare città dopo aver denunciato una molestia: “A 17 anni ti sei trasferito a Roma per una denuncia di una molestia che avevi visto nel centro dove tu ti allenavi…” E l’ospite a Verissimo, che è tornato recentemente sotto i riflettori a causa delle denuncia per stalking a Lulù Selassiè, ha confermato tutto, asserendo che purtroppo proprio a causa di quella querela non è riuscito più ad allenarsi non solo nella sua città, ma proprio in tutta la regione del Veneto: “C’è stata una ripicca…”