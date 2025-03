Affari Tuoi, Camilla rinuncia a 10.000€: male la regione fortunata

La concorrente ha iniziato la partita trovando solo pacchi blu

Stefano De Martino ha subito annunciato che stasera è toccato alla concorrente della Sardegna Camilla giocare ad Affari Tuoi. E dopo la solita presentazione ha fatto presente di volere al suo fianco il compagno. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato il via alla partita con i primi sei lanci eccellenti, visto che ha trovato solo ed esclusivamente pacchi blu. E anche De Martino non ha nascosto il suo stupore: “Nelle edizioni scorse è già accaduto, ma con me è la prima volta…” Ha quindi telefonato il dottore, che ha proposto il cambio pacco. La ragazza sarda, dopo una breve consultazione con il fidanzato, ha però rifiutato. I successivi tre tiri non sono andati benissimo come prima, visto che ha trovato subito il pacco contenente 200 mila euro. Il dottore ha allora offerto 33 mila euro. Camilla ha però subito rifiutato.

Affari Tuoi, la concorrente della Sardegna ha rifiutato tutte le offerte del dottore

La partita per Camilla della Sardegna è quindi continuata con altri tre tiri non proprio fortunatissimi, visto che ha trovato prima 75 mila euro poi 100 mila e infine 5000 euro. Nonostante questo giro di lanci comunque Camilla può tirare un sospiro di sollievo perché continua ad avere nel tabellone più pacchi rossi. Il dottore ha allora telefonato a Stefano De Martino, che ieri ha ‘consegnato’ 50 mila euro a Cristiana, per offrire alla concorrente sarda un cambio. Tuttavia quest’ultima non ha accettato, anche se purtroppo il successivo lancio non è andato bene, visto che ha trovato il pacco contenente 50 mila euro. L’offerta di 22 mila euro del dottore non è tardata ad arrivare, ma pure stavolta Camilla è andata dritta per la sua strada rifiutando.

Camilla della Sardegna ha deciso di andare alla regione fortunata non vincendo niente

Nuovo lancio assai sfortunato per la concorrente sarda di Affari Tuoi, che purtroppo ha trovato il pacco contenente 300 mila euro. Subito dopo ha trovato un altro pacco rosso contenente 20 mila euro. Insomma dopo un inizio di partita particolarmente fortunato la partita ha preso una piega del tutto inaspettata proprio sul finale rimanendo con 10 mila euro da una parte e zero euro dall’altra. E a questo punto ha deciso di giocarsela fino alla fine andando alla regione fortunata. Una decisione questa forse avventata perchè nel suo pacco aveva 10 mila euro. A questo punto la ragazza ha passato la palla al fidanzato, che ha deciso di puntare sulla Sicilia, ma non ha indovinato. Successivamente la concorrente, dopo essersi consultata con il compagno, ha quindi svelato a Stefano De Martino di volere puntare sulla Lombardia. Purtroppo non è andata bene neppure stavolta perchè la regione fortunata era invece l’Emilia Romagna perdendo così la possibilità di portarsi a casa almeno 50 mila euro.