Affari Tuoi: Chiara alla regione fortunata si affida al marito, ma non vince niente

Partita iniziata benissimo per la concorrente del game show

Stasera è toccato alla concorrente della Calabria, Chiara, tentare la fortuna giocando ad Affari Tuoi. Stefano De Martino, prima di dare il via alla partita, le ha chiesto di presentarsi e di svelare chi ha voluto al suo fianco per affrontare questa sfida. E quest’ultima ha subito fatto il nome del marito. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che dare il via alla partita con i primi sei lanci decisamente fortunati, visto che ha trovato tutti pacchi blu tranne uno rosso contenente 30 mila euro. Il dottore ha quindi subito telefonato offrendo alla concorrente calabrese 40 mila euro. Offerta bella alta per essere la prima, ma Chiara ha preferito continuare la partita. Altri tre tiri non iniziati proprio nel migliore dei modi, visto che ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Purtroppo i successivi lanci non sono andati affatto meglio con 50 e 200 mila euro. E questa tripletta dell’orrore ha reso la situazione migliore al dottore, che ha colto l’occasione per proporre il cambio. Proposta rifiutata.

Affari Tuoi, la concorrente della Calabria ha sfidato il dottore rifiutando tutte le offerte

Tre nuovi tiri per Chiara della Calabria. E stavolta c’è da dire che è andata un po’ meglio per la concorrente calabrese, visto che non ha trovato i pacchi contenenti cifre importanti. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, che ieri sera ha ‘consegnato’ ieri 40 mila euro a Maria Grazia, ha offerto una cifra moto più bassa rispetto a prima: 25 mila euro. E Chiara ha rifiutato senza pensarci due volte. Nuovo tiro per lei, che purtroppo ha trovato 75 mila euro. Il dottore ha allora offerto il cambio pacco. Quest’ultima, dopo averci riflettuto tanto, ha però preferito non cambiare e continuare la partita con il pacco numero 6.

Chiara della Calabria alla regione fortunata non ha vinto niente

Successivamente la concorrente di Affari Tuoi ha trovato il pacco da 20 mila euro. E a questo punto il tabellone è peggiorato nettamente: da una parte quattro pacchi blu e dall’altra due rossi, tra cui quello da 300 mila euro. Altra offerta del dottore che ha proposto per la terza volta di cambiare pacco. Ha rifiutato e purtroppo è andata male perchè ha trovato il premio più importante. Subito dopo ha trovato pure il pacco da 10 mila euro ed è quindi andata alla regione fortunata per 100 mila euro. Chiara ha quindi scelto la Campania, ma niente da fare. C’è rimasta ancora l’ultima possibilità di vincere 50 mila euro. E a questo punto la concorrente calabrese ha dato retta al marito scegliendo la Liguria. Ma anche stavolta Stefano De Martino è stato costretto a dirle che non ha avuto granché fortuna.