Alessandra Amoroso incinta: svelato il sesso, nome e quando nascerà il bambino

Alessandra Amoroso ha annunciato che diventerà presto mamma del suo primo bambino

Da diverse settimane a questa parte stava girando una insistente voce di corridoio inerente al fatto che l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi aspettasse un bambino. Tutte voci che però la diretta interessata non ha mai confermato né smentito, almeno fino ad oggi. Difatti si segnala che poco fa direttamente sul suo profilo personale instagram ha pubblicato una foto di cui è visibile chiaramente il pancino, annunciando a tutti di essere incinta del primo suo bambino: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…”

La cantante darà alla luce una bambina: il suo nome sarà Penny

Successivamente Alessandra Amoroso non ha fatto mistero che il piccolo dentro di lei è già riuscito in pochissimo tempo a scombussolare la sua vita e quella del suo compagno: “E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!” Detto questo ha poi colto la palla al balzo per svelare che è in dolce attesa di una bambina, il cui nome è Penny:

“Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…”

Inutile dire che da lì a poco sono stati migliaia i fan e non solo ad aver voluto scrivere un messaggio sottostante questo suo post per fare le più sincere congratulazioni all’ex concorrente di Amici e al suo compagno.

Quando nascerà la bambina dell’artista salentina

Alessandra Amoroso non ha però solo svelato essere di aspettare una bambina, il cui nome è Penny. Difatti quest’ultima ha anche rivelato che metterà al mondo la piccolina a settembre: “Settembre è vicino…” Per chi invece si chiedesse chi è il compagno, lui si chiama Valerio Pastore con cui è legata da ben 4 anni. Quest’ultimo come lavoro fa il tecnico del suono. Detto questo è anche lecito chiedersi se il tour estivo verrà in qualche modo spostato o annullato, visto che essendo in stato interessante dovrà per forza di cose rilassarsi il più possibile accanto all’affetto dei propri cari. Al momento però su questa faccenda non è dato sapere alcun tipo di informazione. In attesa di buone nuove ci uniamo agli auguri di tutti.